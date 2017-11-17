Жители слободы Санниковы страдают от стихийной свалки

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Жители Слободы Санниковы обратились в нашу редакцию за помощью. Каждый год, на въезде в деревню рядом с автобусной остановкой и продуктовым магазином вырастает стихийная свалка мусора. Летом город еще следит за состоянием объекта, и мусоровоз иногда заезжает в этот отдаленный от центра микрорайон. Однако, с наступлением холодов, контейнеры исчезают.Этой горе мусора не больше пары месяцев. До конца августа здесь стоял контейнер и регулярно приезжал мусоровоз.Проблема повторяется год за годом. Во время дачного сезона мусор вывозится, а затем в бюджете, по словам местных жителей, заканчиваются деньги.Изначально, по договоренности с чиновниками, здесь было решено поставить два больших контейнера. Минувшим летом он появился, но только один. Теперь разговоры идут и вовсе о ликвидации мусорки, но проблему это, судя по всему, не решит.Жители вспоминают, что раньше Слобода была прекрасным местом для отдыха. Горожане приезжали сюда на выходные, а природа вокруг была настолько чистой, что местные даже купались в речке неподалёку. Теперь эти места завалены мусором. Притом, в опасности не только экология. Стихийная свалка привлекает диких и бездомных животных. В том числе птиц, крыс, кошек и голодных собак.И мусорка в слободе далеко не единственная нерешенная проблема. На этой оживленной дороге у остановок общественного транспорта нет ни тротуаров, ни пешеходного перехода. Много лет местные жители настаивают на их установке, однако на это средства пока тоже найти не смогли.