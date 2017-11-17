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Жители слободы Санниковы страдают от стихийной свалки

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 99 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Жители Слободы Санниковы обратились в нашу редакцию за помощью. Каждый год, на въезде в деревню рядом с автобусной остановкой и продуктовым магазином вырастает стихийная свалка мусора. Летом город еще следит за состоянием объекта, и мусоровоз иногда заезжает в этот отдаленный от центра микрорайон. Однако, с наступлением холодов, контейнеры исчезают.

Этой горе мусора не больше пары месяцев. До конца августа здесь стоял контейнер и регулярно приезжал мусоровоз.
Проблема повторяется год за годом. Во время дачного сезона мусор вывозится, а затем в бюджете, по словам местных жителей, заканчиваются деньги.

ТАТЬЯНА КОЛУПАЕВА:
«Мы звонили. У нас тут 5 раз собрания за год проходили. Всем поселком собирались. И все свои недовольства люди высказывали. Все послушают, да да да. Собрание с кем? С Администрацией. Вся Администрация приезжала. И управление территориальное и сам главный, потом девочки, которые отвечают… ну в общем за все, что можно в Октябрьском районе. Мы их частенько сюда приглашаем. Потому что вопросов к ним очень много».

Изначально, по договоренности с чиновниками, здесь было решено поставить два больших контейнера. Минувшим летом он появился, но только один. Теперь разговоры идут и вовсе о ликвидации мусорки, но проблему это, судя по всему, не решит.

Жители слободы Санниковы страдают от стихийной свалкиТАТЬЯНА ВОРОНОВА:
«Они обещают какой-то забор поставить. И, как бы, говорит, забор поставим, мусор никто кидать не будет. Я говорю, вы понимаете, такая проблема, что люди начнут снова в овраг кидать мусор. То есть у нас вся эта затея, то из-за чего произошла. Из-за того, чтобы экологию не нарушать. Всё люди кидали в овраг. Едут из садов, с большой горы, с малой, всё в овраг кидают».

Жители вспоминают, что раньше Слобода была прекрасным местом для отдыха. Горожане приезжали сюда на выходные, а природа вокруг была настолько чистой, что местные даже купались в речке неподалёку. Теперь эти места завалены мусором. Притом, в опасности не только экология. Стихийная свалка привлекает диких и бездомных животных. В том числе птиц, крыс, кошек и голодных собак.

Жители слободы Санниковы страдают от стихийной свалкиЛЮДМИЛА ГОНИНА:
«Опасно, конечно. Идешь когда с мусором, несешь сюда, они прямо кидаются, выхватывают. Это же страшно, откуда я знаю, что она со мной сделает или не сделает. Конечно, это опасно. Их же уже стаями. Я как-то шла там, штук 5 или 6 они на меня, я вообще не знала, думала, куда к забору, куда-то в калитку забежать».

ВАЛЕНТИНА БРЯЗГИНА:
«Там вот женщину искусали на той улице. Тогда вот утром в 6 часов утра. Она шла на работу. А их привлекает помойка. Так-то бы они не прибежали ведь, правильно?».

И мусорка в слободе далеко не единственная нерешенная проблема. На этой оживленной дороге у остановок общественного транспорта нет ни тротуаров, ни пешеходного перехода. Много лет местные жители настаивают на их установке, однако на это средства пока тоже найти не смогли.


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