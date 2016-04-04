Кировским школьникам помогли выбрать профессию

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Выбор профессии - одно из главных решений в жизни, которое нужно принять ещё в школе. Чтобы для начала правильно выбрать ВУЗ. А ведь мире столько разных специальностей. Найти свой путь в этом многообразии, старшеклассникам помогает проект «Завтра это ты».За сто лет мало что поменялось и вопрос кем быть? Стоит перед школьниками и по сей день.Помочь старшеклассникам ответить на этот важный вопрос постарались организаторы проекта "завтра - это ты" и разработали целую программу углублённой профориентации. Первый этап - это лекции практикующих профессионалов из 15 различных сфер. От парикмахера до полицейского.Здесь в режиме диалога можно узнать больше о выбранной профессии. А Дальше больше.А на четвертом этапе на конкурсной основе выберут ребят, которые на один день смогут бок о бок поработать со специалистами той профессии, которую выбрали для себя. Организаторы проекта сами молодые люди и внимательно следят за изменениями, которые происходят в обществе. Как, к примеру, в начале 20 века в прошлое ушли профессии кучера, так и теперь потихоньку в небытие уходят ещё недавно популярные специальности. Чтобы не учиться на умирающую профессию, нужно знать о профессии будущего.