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Новости / Общество

Кировским школьникам помогли выбрать профессию

Сегодня, 10:37 | Просмотров: 106 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Выбор профессии - одно из главных решений в жизни, которое нужно принять ещё в школе. Чтобы для начала правильно выбрать ВУЗ. А ведь мире столько разных специальностей. Найти свой путь в этом многообразии, старшеклассникам помогает проект «Завтра это ты».

- У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься?

За сто лет мало что поменялось и вопрос кем быть? Стоит перед школьниками и по сей день.

Кировским школьникам помогли выбрать профессиюПОЛИНА КОРОТКИХ, СТАРШЕКЛАССНИЦА:
«Очень трудно определиться, столько профессий и толком не знаешь где, как работать. Хочется узнать. Поэтому пришла сюда».

Помочь старшеклассникам ответить на этот важный вопрос постарались организаторы проекта "завтра - это ты" и разработали целую программу углублённой профориентации. Первый этап - это лекции практикующих профессионалов из 15 различных сфер. От парикмахера до полицейского.

Кировским школьникам помогли выбрать профессиюАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«У ребят есть возможность пройти тест и определить тип своей личности и, исходя уже из этих результатов, пойти на лекцию к специалисту той профессии, которая подходит именно ему».

Здесь в режиме диалога можно узнать больше о выбранной профессии. А Дальше больше.

Кировским школьникам помогли выбрать профессиюРОМАН СОЛОВЬЁВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "ЗАВТРА ЭТО ТЫ":
«Второй этап проекта у нас старшеклассники отправятся по предприятиям нашего города. Они смогут посмотреть на практике, как работают специалисты, что у них есть на рабочем месте. Третий этап - старшеклассники смогут на один день стать студентом любого ВУЗа нашего города».
 
А на четвертом этапе на конкурсной основе выберут ребят, которые на один день смогут бок о бок поработать со специалистами той профессии, которую выбрали для себя. Организаторы проекта сами молодые люди и внимательно следят за изменениями, которые происходят в обществе. Как, к примеру, в начале 20 века в прошлое ушли профессии кучера, так и теперь потихоньку в небытие уходят ещё недавно популярные специальности. Чтобы не учиться на умирающую профессию, нужно знать о профессии будущего.

РОМАН СОЛОВЬЁВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "ЗАВТРА ЭТО ТЫ":
«Будущие профессии это профессии связанные с компьютером, профессии связанные с творчеством, профессии связанные с программированием. Я рекомендую старшеклассникам искать себя в профессии, в которой требуется какое-то креаторство, новаторство, то, что компьютер не заменит».

- Книгу переворошив, намотай себе на ус - все работы хороши, выбирай на вкус!


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