Агитация в ДНД новых волонтеров
Сегодня, 12:00 | Просмотров: 92 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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На сегодняшний день численность народных дружин в Кировской области составляет почти 5,5 тысяч человек, более тысячи из которых приходится на областной центр. Для популяризации движения сотрудники УМВД регулярно проводят встречи с коллективами предприятий, организаций и со студентами юридических ВУЗов.
ДМИТРИЙ БЛИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В областном центре, как уже было сказано из тысячи человек, народных дружинников, да, у нас порядка двухсот - это студенты. Они достаточно активно принимают участие в охране общественного порядка. Привлекаются на различные мероприятия, массовые, публичные, спортивные мероприятия. Оказывают содействие сотрудникам органов внутренних дел».
Содействие - это не просто звонок в полицию, при выявлении нарушения закона. Дружинник, можно сказать, полноценная работа и постоянное взаимодействие с правоохранительными органами от обычного патруля до раскрытия серьезных преступлений.
ВИКТОР ПАЛАМАРЧУК, КОМАНДИР ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА Г. КИРОВА»:
«Патрулирование — это просто профилактическая работа. Вот люди ходят, патрулируют по улицам. Сами ни чего не делают. Ну, в крайнем самом случае, когда приходится кого-то задерживать помогать полицейским. А в основном, именно реальная работа, это вот как раз по выявлению спиртосодержащей продукции, контрафактной продукции. Вот за этот год уже выявлено почти 20 тысяч случаев контрафактной продукции».
Рассказывать о том, что такое добровольческие народные дружины в этой аудитории не нужно. Студенты юридического и правового факультетов уже немного знакомы с законодательством и уже готовы стать кандидатами в дружинники.
ЕКАТЕРИНА КИЛЯКОВА, СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
«Пресекать какие-то правонарушения, например, ликвидировать распитие спиртных напитков в общественных местах. Это парки, какие-то общественные зоны».
ЗАХАР БОГАТЫРЕВ:
Ну, видел пару раз. По улицам ходят. Вычисляют там.
- А сам бы хотел стать участником?
- Попробовать можно!
ВИКТОРИЯ ПЕТЯЛИНА, СТУДЕНТКА ФАКУЛЬТЕТА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
«Пресекать правонарушения какие-либо. Вызывать полицию. Отводить пьяных. Ну, если смогу».
Однако, одного желания не достаточно. Для начала, необходимо заполнить анкету кандидата. Затем последует проверка на отсутствие судимости и психологических заболеваний. Если студент отвечает всем требованиям, то очень скоро он получит заветное удостоверение.
- Форма и бланк установлены, значит, законом Кировской области. Выдается каждому дружиннику. Кроме того, значит, обеспечивается непосредственно жилеткой, которая имеется также на виду и нарукавная повязка с надписью народная дружина.
Движение активно поддерживается и на правительственном уровне. Регулярно проходят конкурсы, и лучшие дружинники получают благодарственные письма, грамоты и даже ценные призы.
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