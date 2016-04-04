Агитация в ДНД новых волонтеров

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С помощью народных дружинников в Кировской области было пресечено больше 6 тысяч правонарушений только за текущий год. Костяк движения составляют будущие юристы. Сотрудники УМВД регулярно проводят встречи со студентами юридических вузов, чтобы привлечь в ДНД новых волонтеров.На сегодняшний день численность народных дружин в Кировской области составляет почти 5,5 тысяч человек, более тысячи из которых приходится на областной центр. Для популяризации движения сотрудники УМВД регулярно проводят встречи с коллективами предприятий, организаций и со студентами юридических ВУЗов.Содействие - это не просто звонок в полицию, при выявлении нарушения закона. Дружинник, можно сказать, полноценная работа и постоянное взаимодействие с правоохранительными органами от обычного патруля до раскрытия серьезных преступлений.Рассказывать о том, что такое добровольческие народные дружины в этой аудитории не нужно. Студенты юридического и правового факультетов уже немного знакомы с законодательством и уже готовы стать кандидатами в дружинники.Однако, одного желания не достаточно. Для начала, необходимо заполнить анкету кандидата. Затем последует проверка на отсутствие судимости и психологических заболеваний. Если студент отвечает всем требованиям, то очень скоро он получит заветное удостоверение.Движение активно поддерживается и на правительственном уровне. Регулярно проходят конкурсы, и лучшие дружинники получают благодарственные письма, грамоты и даже ценные призы.