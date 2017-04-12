Встреча губернатора с победителями первенства Европы по спортивной акробатике
Вчера, 15:06 | Просмотров: 148 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
Губернатор Игорь Васильев встретился с молодыми кировчанами - победителями первенства Европы по спортивной акробатике.
ИРИНА ПИНЮГЖАНИНА, ТРЕНЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №1":
«Андрей занимается с 2006 года, он пришел ко мне в 5 лет, Артём с 2010 года у Андрея Васильевича и в 2011 году они встали в состав, у них были первые соревнования в апреле 2011 года, а в 2016 году мы выиграли мир».
АНДРЕЙ ЗУЕВ, МАСТЕР СПОРТА РОСИИ, ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ:
«Это важно, потому что спортсмен должен быть настроен к соревнованиям, не было никакого волнения, и он вышел и сделал свою работу».
НАДЕЖДА АНИСИМОВА, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Поэтому действительно мы на них возлагаем большие надежды. Школа кировской акробатики очень высоко держится в рейтинге Российской Федерации, нам доверено проводить и первенства России и чемпионаты России».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!