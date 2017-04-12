Встреча губернатора с победителями первенства Европы по спортивной акробатике

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Губернатор Игорь Васильев встретился с молодыми кировчанами - победителями первенства Европы по спортивной акробатике.

«Андрей занимается с 2006 года, он пришел ко мне в 5 лет, Артём с 2010 года у Андрея Васильевича и в 2011 году они встали в состав, у них были первые соревнования в апреле 2011 года, а в 2016 году мы выиграли мир».

«Это важно, потому что спортсмен должен быть настроен к соревнованиям, не было никакого волнения, и он вышел и сделал свою работу».

«Поэтому действительно мы на них возлагаем большие надежды. Школа кировской акробатики очень высоко держится в рейтинге Российской Федерации, нам доверено проводить и первенства России и чемпионаты России».

Андрей и Артём работают в тандеме уже почти 10 лет. В их спорте - самое главное упорство. Как результат - блестящее выступление на чемпионате Европы, молодые люди стали победителями первенства.Несмотря на свои юные годы Андрей Зуев уже мастер спорта России. Отмечает, что к соревнованиям нужно подготовить себя не только физически.Вот и теперь домой возвращаются чемпионами. Личная встреча с главой области - как особое признание. А вообще для "Спортивной школы олимпийского резерва №1", где и занимаются мальчики, это ожидаемый результат.На встрече юноши получили почётные грамоты, поделились впечатлениями, обсудили дальнейшие планы - в том числе и перспективы развития спортивной акробатики в Кировской области.