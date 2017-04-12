ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

23 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.0061
EURO: 69.4030
Погода в городе Кирове:
днём:  0...+2°C
вечером:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Встреча губернатора с победителями первенства Европы по спортивной акробатике

Вчера, 15:06 | Просмотров: 148 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
Губернатор Игорь Васильев встретился с молодыми кировчанами - победителями первенства Европы по спортивной акробатике.
 
 
Андрей и Артём работают в тандеме уже почти 10 лет. В их спорте - самое главное упорство. Как результат - блестящее выступление на чемпионате Европы, молодые люди стали победителями первенства.

Встреча губернатора с победителями первенства Европы по спортивной акробатикеИРИНА ПИНЮГЖАНИНА, ТРЕНЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №1":
«Андрей занимается с 2006 года, он пришел ко мне в 5 лет, Артём с 2010 года у Андрея Васильевича и в 2011 году они встали в состав, у них были первые соревнования в апреле 2011 года, а в 2016 году мы выиграли мир».
 
 
Несмотря на свои юные годы Андрей Зуев уже мастер спорта России. Отмечает, что к соревнованиям нужно подготовить себя не только физически.

Встреча губернатора с победителями первенства Европы по спортивной акробатикеАНДРЕЙ ЗУЕВ, МАСТЕР СПОРТА РОСИИ, ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ:
«Это важно, потому что спортсмен должен быть настроен к соревнованиям, не было никакого волнения, и он вышел и сделал свою работу».
 
 
Вот и теперь домой возвращаются чемпионами. Личная встреча с главой области - как особое признание. А вообще для "Спортивной школы олимпийского резерва №1", где и занимаются мальчики, это ожидаемый результат.

Встреча губернатора с победителями первенства Европы по спортивной акробатикеНАДЕЖДА АНИСИМОВА, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Поэтому действительно мы на них возлагаем большие надежды. Школа кировской акробатики очень высоко держится в рейтинге Российской Федерации, нам доверено проводить и первенства России и чемпионаты России».
 
 
На встрече юноши получили почётные грамоты, поделились впечатлениями, обсудили дальнейшие планы - в том числе и перспективы развития спортивной акробатики в Кировской области.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

Мошенничество на выборах

15:49 22.11.2017


Мошенничество на выборах

18-летний житель Красной Поляны подозревается в вымогательстве

15:20 22.11.2017


18-летний житель Красной Поляны подозревается в вымогательстве

В Лузе нашли «ВАЗ-21099», угнанный из Кирова.

14:23 22.11.2017


В Лузе нашли «ВАЗ-21099», угнанный из Кирова.

Водителя КАМАЗа, виновного в смертельном ДТП, приговорили к 3,4 годам колонии.

14:14 22.11.2017


Водителя КАМАЗа, виновного в смертельном ДТП, приговорили к 3,4 годам колонии.

После вмешательства прокуратуры 347 работникам АО "Русь" выплатили долги по зарплате.

14:10 22.11.2017


После вмешательства прокуратуры 347 работникам АО "Русь" выплатили долги по зарплате.

В Санчурском районе двое приятелей до полусмерти избили 37-летнего мужчину.

14:02 22.11.2017


В Санчурском районе двое приятелей до полусмерти избили 37-летнего мужчину.

В Кирово-Чепецке квартирант обокрал хозяина своего жилья.

13:52 22.11.2017


В Кирово-Чепецке квартирант обокрал хозяина своего жилья.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове открылся конгресс юных ученых "Шаг в будущее"

17:46 22.11.2017


В Кирове открылся конгресс юных ученых "Шаг в будущее"

Заседание коллегии казначейства

17:44 22.11.2017


Заседание коллегии казначейства

Школа в селе Ошлань Богородского района переживает не самые простые времена

17:42 22.11.2017


Школа в селе Ошлань Богородского района переживает не самые простые времена

Бездорожье в слободе Савинцы в пригороде Кирова

17:41 22.11.2017


Бездорожье в слободе Савинцы в пригороде Кирова

Первая постановка "Театра для пожилых людей"

15:10 22.11.2017


Первая постановка "Театра для пожилых людей"

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове проходит Первенство страны по спортивной акробатике

12.04.2017


В Кирове проходит Первенство страны по спортивной акробатике

Кировские акробаты стали серебряными призерами первенства Европы.

06.10.2015


Кировские акробаты стали серебряными призерами первенства Европы.

Кировчанин взял серебро Чемпионата Европы по гиревому спорту

25.05.2017


Кировчанин взял серебро Чемпионата Европы по гиревому спорту

Юбилей СДЮСШОР-1

12.10.2011


Юбилей СДЮСШОР-1

Послание будущим спортсменам

11.03.2011


Послание будущим спортсменам

В Киров приехали лучшие спортивные акробаты России.

27.11.2016


В Киров приехали лучшие спортивные акробаты России.

Популярные новости

Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

17.11.2017


Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

10.11.2017


Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

13.11.2017


Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

20.11.2017


На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

Заместителя главы администрации Оричевского района подозревают в мошенничестве.

09.11.2017


Заместителя главы администрации Оричевского района подозревают в мошенничестве.

В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

16.11.2017


В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх