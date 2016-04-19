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Новости / Общество

Бездорожье в слободе Савинцы в пригороде Кирова

Вчера, 17:41 | Просмотров: 145 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Жители слободы Савинцы уже на протяжении двух лет борются с бездорожьем. Зимой дорога утопает в сугробах, осенью - непролазная грязь.

Два года Юлия Лагунова с семьей проживает в слободе Савинцы на переулке Савинском и все это время они не могут добиться, чтобы к их дому была проезжая дорога. Семье пришлось даже сменить легковые машины на внедорожники, чтобы увеличить шансы проезда в осенне-зимний период. Более того, чтобы завести строительный материал или заказать мебель, приходится подстраиваться под "небесную канцелярию", если пойдет дождь или снег дорога просто исчезает на неопределенный срок.

Бездорожье в слободе Савинцы в пригороде КироваЮЛИЯ ЛОГУНОВА, ЖИТЕЛЬ СЛОБОДЫ САВИНЦЫ:
«Переулок Савинский есть на карте, зарегистрирована эта улица, но никто не чистит? Какие ваши действия, что будете предпринимать? Будем опять добиваться, чтобы нам чистили, будем ходить, писать письма».
 
 
В зимний период, если техника не успеет почистить зимнюю дорогу, то люди, можно сказать, остаются отрезанными от внешнего мира, хотя до асфальтированной дороги всего шестьсот метров. А чистить за свой счет получается очень затратно. Если нужна помощь экстренных служб и нет проезда к их дому, то этой самой помощи не дождаться. Куда только не писала и не обращалась Юля - ответ один, в бюджете нет денег.

ЮЛИЯ ЛОГУНОВА, ЖИТЕЛЬ СЛОБОДЫ САВИНЦЫ:
«Два года дорог нет. Обращались в администрацию города Кирова, Нововятского района. Везде были отписки, что в бюджете, на ближайшие два года, не заложено средств, чтобы сделать нам дорогу. Т.е. денег нет».

Когда появятся бюджетные деньги на обустройство дороги в переулке Савинском пока не ясно. Видимо, семье Логуновых пока придется самим решать свою дорожную проблему и надеяться, что предстоящая зима будет малоснежной.


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