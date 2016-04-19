Бездорожье в слободе Савинцы в пригороде Кирова
Вчера, 17:41 | Просмотров: 145 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Два года Юлия Лагунова с семьей проживает в слободе Савинцы на переулке Савинском и все это время они не могут добиться, чтобы к их дому была проезжая дорога. Семье пришлось даже сменить легковые машины на внедорожники, чтобы увеличить шансы проезда в осенне-зимний период. Более того, чтобы завести строительный материал или заказать мебель, приходится подстраиваться под "небесную канцелярию", если пойдет дождь или снег дорога просто исчезает на неопределенный срок.
ЮЛИЯ ЛОГУНОВА, ЖИТЕЛЬ СЛОБОДЫ САВИНЦЫ:
«Переулок Савинский есть на карте, зарегистрирована эта улица, но никто не чистит? Какие ваши действия, что будете предпринимать? Будем опять добиваться, чтобы нам чистили, будем ходить, писать письма».
ЮЛИЯ ЛОГУНОВА, ЖИТЕЛЬ СЛОБОДЫ САВИНЦЫ:
«Два года дорог нет. Обращались в администрацию города Кирова, Нововятского района. Везде были отписки, что в бюджете, на ближайшие два года, не заложено средств, чтобы сделать нам дорогу. Т.е. денег нет».
Когда появятся бюджетные деньги на обустройство дороги в переулке Савинском пока не ясно. Видимо, семье Логуновых пока придется самим решать свою дорожную проблему и надеяться, что предстоящая зима будет малоснежной.
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