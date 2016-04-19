Бездорожье в слободе Савинцы в пригороде Кирова

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«Переулок Савинский есть на карте, зарегистрирована эта улица, но никто не чистит? Какие ваши действия, что будете предпринимать? Будем опять добиваться, чтобы нам чистили, будем ходить, писать письма».

Жители слободы Савинцы уже на протяжении двух лет борются с бездорожьем. Зимой дорога утопает в сугробах, осенью - непролазная грязь.Два года Юлия Лагунова с семьей проживает в слободе Савинцы на переулке Савинском и все это время они не могут добиться, чтобы к их дому была проезжая дорога. Семье пришлось даже сменить легковые машины на внедорожники, чтобы увеличить шансы проезда в осенне-зимний период. Более того, чтобы завести строительный материал или заказать мебель, приходится подстраиваться под "небесную канцелярию", если пойдет дождь или снег дорога просто исчезает на неопределенный срок.В зимний период, если техника не успеет почистить зимнюю дорогу, то люди, можно сказать, остаются отрезанными от внешнего мира, хотя до асфальтированной дороги всего шестьсот метров. А чистить за свой счет получается очень затратно. Если нужна помощь экстренных служб и нет проезда к их дому, то этой самой помощи не дождаться. Куда только не писала и не обращалась Юля - ответ один, в бюджете нет денег.Когда появятся бюджетные деньги на обустройство дороги в переулке Савинском пока не ясно. Видимо, семье Логуновых пока придется самим решать свою дорожную проблему и надеяться, что предстоящая зима будет малоснежной.