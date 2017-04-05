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Новости / Общество

Круглый стол по моногородам

Вчера, 10:16 | Просмотров: 157 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Город Вятские Поляны официально стал территорией опережающего социально-экономического развития. Сегодня этот статус был окончательно закреплен трехсторонним соглашением.

Юридически статус территории опережающего социально-экономического развития подкреплен на федеральном уровне в октябре 2017 года. Сегодня процесс завершился уже на уровне региона - подписанием трехстороннего соглашения между минэкономразвития России, Правительством Кировской области и администрацией Вятских Полян. Для моногорода это важный шаг вперед. Новый статус дает возможность привлечь инвесторов, и они уже есть - это резиденты Вятскополянского промпарка. Производителей пригласили на встречу с руководством региона и предложили рассказать о своих планах.

Круглый стол по моногородамВЯЧЕСЛАВ ЦАРЮК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОПЛАСТА:
«Планируем удвоить количество рабочих мест, будет создано еще 10, далее их будем увеличивать».

Круглый стол по моногородамАНДРЕЙ ЕРОХИН, ДИРЕКТОР ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
«Средняя зарплата порядка 30 тысяч рублей. Рабочий сможет получать и больше в зависимости от объемов и смен».
 
 
Статус территории опережающего социально-экономического развития дает инвесторам большие привилегии. Так, благодаря налоговым и страховым льготам у бизнеса в течение 10 лет есть возможность спокойно развиваться и увеличить свои производственные мощности.

Круглый стол по моногородамРАШИД ХАНАФИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИТОЙ ПОСУДЫ:
«Налог на прибыль здесь до 5 процентов, а до этого мы платили около 20. Страховые взносы до этого 30 процентов, а теперь максимум 7,6».
 
 
Стоит сказать, что в министерстве развития предпринимательства начался прием заявок от инвесторов, желающих организовать производство на территории Вятских Полян. Муниципалитет готов предоставить 6 инвестплощадок, помимо существующего промпарка.

Круглый стол по моногородамОЛЬГА ЧАУЗОВА, И.О. МИНИСТРА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ:
«Инвестор должен направить заявку и пакет документов в администрацию Вятских Полян. Там документы проверяют в течение трех дней и направляют нам в министерство».
 
 
Город Вятские Поляны не случайно был выбран территорией опережающего развития. Это "Южные ворота" Кировской области, с удобной логистикой и готовым трудовым резервом. Что касается интересов региона в целом, то он очевиден - за 10 лет будет создано несколько сотен рабочих мест, а областной бюджет получит стабильный налоговый доход.

Круглый стол по моногородамИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За 10 лет они сэкономят существенное количество налогов, которую выплачивают федерации. А мы получим в несколько раз больше налогов в местный бюджет и сможем потратить их на дороги, школы, больницы, поликлиники».
 
 
Добавим, что в планах правительства создать зону опережающего развития и в Белой Холунице. Заявка в федеральное министерство уже направлена.


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