Круглый стол по моногородам
Вчера, 10:16 | Просмотров: 157 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Юридически статус территории опережающего социально-экономического развития подкреплен на федеральном уровне в октябре 2017 года. Сегодня процесс завершился уже на уровне региона - подписанием трехстороннего соглашения между минэкономразвития России, Правительством Кировской области и администрацией Вятских Полян. Для моногорода это важный шаг вперед. Новый статус дает возможность привлечь инвесторов, и они уже есть - это резиденты Вятскополянского промпарка. Производителей пригласили на встречу с руководством региона и предложили рассказать о своих планах.
ВЯЧЕСЛАВ ЦАРЮК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОПЛАСТА:
«Планируем удвоить количество рабочих мест, будет создано еще 10, далее их будем увеличивать».
АНДРЕЙ ЕРОХИН, ДИРЕКТОР ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
«Средняя зарплата порядка 30 тысяч рублей. Рабочий сможет получать и больше в зависимости от объемов и смен».
РАШИД ХАНАФИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИТОЙ ПОСУДЫ:
«Налог на прибыль здесь до 5 процентов, а до этого мы платили около 20. Страховые взносы до этого 30 процентов, а теперь максимум 7,6».
ОЛЬГА ЧАУЗОВА, И.О. МИНИСТРА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ:
«Инвестор должен направить заявку и пакет документов в администрацию Вятских Полян. Там документы проверяют в течение трех дней и направляют нам в министерство».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За 10 лет они сэкономят существенное количество налогов, которую выплачивают федерации. А мы получим в несколько раз больше налогов в местный бюджет и сможем потратить их на дороги, школы, больницы, поликлиники».
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