Владимир Климов с рабочим визитом посетил Богородский район

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«Более узкие специалисты ездят из Кирова. Из больницы №7. Это врач-кардиолог, врач-эндокринолог, по необходимости врач-ревматолог, врач-акушер-гинеколог сюда приезжает, потому что постоянного врача акушера-гинеколога нет».

«Наглядно видно те результаты присоединения больницы здешней, Богородского района к областному центру. К большому медицинскому объединению, что дало свои плоды».

«Детская площадка была установлена в конце августа этого года. Конструкция собрана на совесть, но есть одна ее часть, за которую жители Богородского опасаются. Пластмассовая труда. По идее, в 30 градусные морозы она должна выдержать. Однако, полной уверенности в этом у местных жителей нет».

Главный федеральный инспектор по Кировской области побывал с рабочим визитом в Богородском районе. Особое внимание было уделено сфере здравоохранения.Три года назад Богородская ЦРБ находилась в глубоком кризисе. В конце 14-го года медучреждение объединилось с Кировской больницей номер семь. После этого удалось рассчитаться по долгам. Также, в Богородском стали чаще появляться узкие специалисты.Главный федеральный инспектор по Кировской области узнал, в чем сегодня нуждается больница. Владимир Климов так же прошел небольшое обследование у офтальмолога.Богородские медики дали консультацию главному федерльному инспектору. Владимир Климов отметил профессионализм врачей.Владимир Климов в ходе рабочей поездки побывал в многофункциональном центре, а так же осмотрел одну из самых популярных детских площадок в Богородском.В планах у местных властей возвести в ближайшее время еще одну площадку.Главный федеральный инспектор и глава района провели рабочую встречу. Владимир Климов и Василий Ситников обсудили ход отопительного сезона, а так же работу местной власти.