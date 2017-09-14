Владимир Климов с рабочим визитом посетил Богородский район
Вчера, 10:24 | Просмотров: 181 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Три года назад Богородская ЦРБ находилась в глубоком кризисе. В конце 14-го года медучреждение объединилось с Кировской больницей номер семь. После этого удалось рассчитаться по долгам. Также, в Богородском стали чаще появляться узкие специалисты.
АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ БОЛЬНИЦЫ №7 ИМ. В. И. ЮРЛОВОЙ:
«Более узкие специалисты ездят из Кирова. Из больницы №7. Это врач-кардиолог, врач-эндокринолог, по необходимости врач-ревматолог, врач-акушер-гинеколог сюда приезжает, потому что постоянного врача акушера-гинеколога нет».
Богородские медики дали консультацию главному федерльному инспектору. Владимир Климов отметил профессионализм врачей.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Наглядно видно те результаты присоединения больницы здешней, Богородского района к областному центру. К большому медицинскому объединению, что дало свои плоды».
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Детская площадка была установлена в конце августа этого года. Конструкция собрана на совесть, но есть одна ее часть, за которую жители Богородского опасаются. Пластмассовая труда. По идее, в 30 градусные морозы она должна выдержать. Однако, полной уверенности в этом у местных жителей нет».
ВАСИЛИЙ СИТНИКОВ, ГЛАВА БОГОРОДСКОГО РАЙОНА:
«Мы уже выделили участок, там где районная школа. Там будет установлен спортивный городок для детей».
Главный федеральный инспектор и глава района провели рабочую встречу. Владимир Климов и Василий Ситников обсудили ход отопительного сезона, а так же работу местной власти.
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