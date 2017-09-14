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Новости / Общество

Владимир Климов с рабочим визитом посетил Богородский район

Вчера, 10:24 | Просмотров: 181 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Главный федеральный инспектор по Кировской области побывал с рабочим визитом в Богородском районе. Особое внимание было уделено сфере здравоохранения.

Три года назад Богородская ЦРБ находилась в глубоком кризисе. В конце 14-го года медучреждение объединилось с Кировской больницей номер семь. После этого удалось рассчитаться по долгам. Также, в Богородском стали чаще появляться узкие специалисты.

Владимир Климов с рабочим визитом посетил Богородский районАЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ БОЛЬНИЦЫ №7 ИМ. В. И. ЮРЛОВОЙ:
«Более узкие специалисты ездят из Кирова. Из больницы №7. Это врач-кардиолог, врач-эндокринолог, по необходимости врач-ревматолог, врач-акушер-гинеколог сюда приезжает, потому что постоянного врача акушера-гинеколога нет».
 
 
Главный федеральный инспектор по Кировской области узнал, в чем сегодня нуждается больница. Владимир Климов так же прошел небольшое обследование у офтальмолога.

Богородские медики дали консультацию главному федерльному инспектору. Владимир Климов отметил профессионализм врачей.

Владимир Климов с рабочим визитом посетил Богородский районВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Наглядно видно те результаты присоединения больницы здешней, Богородского района к областному центру. К большому медицинскому объединению, что дало свои плоды».
 
 
Владимир Климов в ходе рабочей поездки побывал в многофункциональном центре, а так же осмотрел одну из самых популярных детских площадок в Богородском.

Владимир Климов с рабочим визитом посетил Богородский районАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Детская площадка была установлена в конце августа этого года. Конструкция собрана на совесть, но есть одна ее часть, за которую жители Богородского опасаются. Пластмассовая труда. По идее, в 30 градусные морозы она должна выдержать. Однако, полной уверенности в этом у местных жителей нет».
 
 
В планах у местных властей возвести в ближайшее время еще одну площадку.

Владимир Климов с рабочим визитом посетил Богородский районВАСИЛИЙ СИТНИКОВ, ГЛАВА БОГОРОДСКОГО РАЙОНА:
«Мы уже выделили участок, там где районная школа. Там будет установлен спортивный городок для детей».

Главный федеральный инспектор и глава района провели рабочую встречу. Владимир Климов и Василий Ситников обсудили ход отопительного сезона, а так же работу местной власти.


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