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«Нам дали некое государство и мы должны выдвинуть президента, допустим, это я. Цель этого хакатона - привлечь молодежь к выборам, узнать чего хочет молодежь, зачем ей идти на выборы».

«Для того чтобы привлечь молодежь нужно опору делать на интернет».

«Если вы видите избирательную явку, то она, как правило, не велика. Молодежь больше находится в социальных сетях, где превалируют либеральные настроения и чаще всего они игнорируют голосование».

Кировские студенты стали участниками форума "Молодежь и выборы". Главный вопрос, который задавался на форуме: как увлечь молодых людей политикой и избирательным процессом? Был ли найден ответ?Эта игра называется «Электоральный хакатон». Каждая команда получает задание провести выборы в некоем абстрактном государстве с вполне определенными социально-экономическими условиями.В процессе игры студенты на личном опыте узнают, как готовятся выборы, проходит избирательная компания и голосование. Итогом хакатона стало студенческое и экспертное голосование за кандидатов и лучший предвыборный штаб. Основной критерий - удалось ли привлечь на выборы молодых избирателей.Форум стал местом открытого обсуждения вопросов воспитания политической культуры молодёжи, ее активности и информационного сопровождения избирательной кампании. По мнению молодых людей, выборы должны проходить на более современном уровне, с использованием айти технологий.Благодаря форуму молодое поколение получило возможность живого общения с экспертами – председателем Избирательной комиссии, известными политиками и общественными деятелями. После окончания форума среди студентов провели опрос - большая часть сказали, что узнали что-то новое и изменили своё отношение к политике и выборам.