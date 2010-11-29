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Новости / Общество

Кировские студенты стали участниками форума "Молодежь и выборы"

Вчера, 17:44 | Просмотров: 153 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Кировские студенты стали участниками форума "Молодежь и выборы". Главный вопрос, который задавался на форуме: как увлечь молодых людей политикой и избирательным процессом? Был ли найден ответ?
 
 
- Ваша идеологическая база?
- Мы либералы.

Эта игра называется «Электоральный хакатон». Каждая команда получает задание провести выборы в некоем абстрактном государстве с вполне определенными социально-экономическими условиями.

Кировские студенты стали участниками форума "Молодежь и выборы"ПАВЕЛ ШАБАЛИН, СТУДЕНТ ВЯТГУ:
«Нам дали некое государство и мы должны выдвинуть президента, допустим, это я. Цель этого хакатона - привлечь молодежь к выборам, узнать чего хочет молодежь, зачем ей идти на выборы».
 
 
В процессе игры студенты на личном опыте узнают, как готовятся выборы, проходит избирательная компания и голосование. Итогом хакатона стало студенческое и экспертное голосование за кандидатов и лучший предвыборный штаб. Основной критерий - удалось ли привлечь на выборы молодых избирателей.

Кировские студенты стали участниками форума "Молодежь и выборы"ЭЛЬДАР САЛАЕВ, СТУДЕНТ ВЯТГУ:
«Для того чтобы привлечь молодежь нужно опору делать на интернет».
 
 
Форум стал местом открытого обсуждения вопросов воспитания политической культуры молодёжи, ее активности и информационного сопровождения избирательной кампании. По мнению молодых людей, выборы должны проходить на более современном уровне, с использованием айти технологий.

Кировские студенты стали участниками форума "Молодежь и выборы"АЛЕКСЕЙ КОСТИН, ДИРЕКТОР ИГСН ВЯТГУ:
«Если вы видите избирательную явку, то она, как правило, не велика. Молодежь больше находится в социальных сетях, где превалируют либеральные настроения и чаще всего они игнорируют голосование».
 
 
Благодаря форуму молодое поколение получило возможность живого общения с экспертами – председателем Избирательной комиссии, известными политиками и общественными деятелями. После окончания форума среди студентов провели опрос - большая часть сказали, что узнали что-то новое и изменили своё отношение к политике и выборам.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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