Кировские студенты стали участниками форума "Молодежь и выборы"
Вчера, 17:44 | Просмотров: 153 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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- Мы либералы.
Эта игра называется «Электоральный хакатон». Каждая команда получает задание провести выборы в некоем абстрактном государстве с вполне определенными социально-экономическими условиями.
ПАВЕЛ ШАБАЛИН, СТУДЕНТ ВЯТГУ:
«Нам дали некое государство и мы должны выдвинуть президента, допустим, это я. Цель этого хакатона - привлечь молодежь к выборам, узнать чего хочет молодежь, зачем ей идти на выборы».
ЭЛЬДАР САЛАЕВ, СТУДЕНТ ВЯТГУ:
«Для того чтобы привлечь молодежь нужно опору делать на интернет».
АЛЕКСЕЙ КОСТИН, ДИРЕКТОР ИГСН ВЯТГУ:
«Если вы видите избирательную явку, то она, как правило, не велика. Молодежь больше находится в социальных сетях, где превалируют либеральные настроения и чаще всего они игнорируют голосование».
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