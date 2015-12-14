В Белой Холунице завершился капитальный ремонт гидроузла
Сегодня, 10:04 | Просмотров: 110 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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СТАНИСЛАВ КАШИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Благодаря Правительству области, федеральному Агентству водных ресурсов была получена субсидия, проведены торги, я считаю, что очень важная работа выполнена была, повышена безопасность на объекте, самое главное, было сокращено негативное влияние на город Белая Холуница, на прибрежную зону со стороны водного объекта».
ОЛЬГА ЖЕНИХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас в планах - обеспечить строительство берегоукрепления по данному водохранилищу, и мы уже подали заявку в Федеральное Агентство водных ресурсов, чтобы нам выделили средства на выполнение работ по берегоукреплению, 351 метр нуждается в укреплении, на 2019 год, предварительное согласие по выделению средств по данному объекту мы получили».
ПАВЕЛ ГОРЧЕНКО, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И НЕДР МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На следующий год подана заявка, и мы ее защитили, это капитальный ремонт гидротехнического сооружения Большой Рой Уржумского района, стоимость около 20 млн., надо отметить, что по всем объектам капремонта выполнение работ осуществляется в основном за федеральные деньги, это 95% от стоимости каждого объекта».
ОЛЬГА ЖЕНИХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Установлено более 800 знаков, в 2017 году мы выполнили работы по четырем рекам - это Просница, Малая Просница, Пижма и Немда, мы установили 79 знаков».
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