В Белой Холунице завершился капитальный ремонт гидроузла

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«Благодаря Правительству области, федеральному Агентству водных ресурсов была получена субсидия, проведены торги, я считаю, что очень важная работа выполнена была, повышена безопасность на объекте, самое главное, было сокращено негативное влияние на город Белая Холуница, на прибрежную зону со стороны водного объекта».

«У нас в планах - обеспечить строительство берегоукрепления по данному водохранилищу, и мы уже подали заявку в Федеральное Агентство водных ресурсов, чтобы нам выделили средства на выполнение работ по берегоукреплению, 351 метр нуждается в укреплении, на 2019 год, предварительное согласие по выделению средств по данному объекту мы получили».

«На следующий год подана заявка, и мы ее защитили, это капитальный ремонт гидротехнического сооружения Большой Рой Уржумского района, стоимость около 20 млн., надо отметить, что по всем объектам капремонта выполнение работ осуществляется в основном за федеральные деньги, это 95% от стоимости каждого объекта».

«Установлено более 800 знаков, в 2017 году мы выполнили работы по четырем рекам - это Просница, Малая Просница, Пижма и Немда, мы установили 79 знаков».

В Белой Холунице завершился капремонт гидроузла. Аварийное состояние объекта, который был построен два века назад, могло привести к непоправимым последствиям.На Белохолуницком водохранилище были отремонтированы крепления верхового откоса плотины и откосов водоотводящего канала. За время эксплуатации, несмотря на реконструкцию в 1964-м году и капитальный ремонт в 2007-м, отдельные элементы гидротехнического сооружения постепенно разрушались, что могло привести к прорыву плотины. А в случае аварии в границу зоны затопления попали бы около сорока жилых домов, а также очистные сооружения, котельная, лесобиржа, пешеходный и два автомобильных моста.Всего на капитальный ремонт гидроузла было потрачено почти 10 с половиной миллионов рублей, из них 9 миллионов 400 тысяч предоставлено из федерального бюджета.В этом году проведен капремонт гидросооружений и в деревне Воронье Верхошижемского района. За счет финансирования из федерального центра также начато строительство берегоукрепления на реке Тойменка в Вятских Полянах. Региональное министерство охраны окружающей среды ведет постоянный мониторинг состояния гидротехнических сооружений и принимает меры по обеспечению безопасности ГТС.В 2019 году планируется капремонт Заякинского гидроузла в Унинском районе и Нижнеивкинского гидротехнического сооружения. Еще одним направлением работы министерства является обозначение на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос для информирования населения. Работы по установке информационных знаков ведутся с 2012 года с целью охраны водных объектов и предотвращения их загрязнения. И уже закреплены границы 22 водоемов региона.Министерство и дальше планирует привлекать федеральные средства для обеспечения безопасности ГТС и охраны водных объектов. В следующем году - на установку информационных знаков на реке Кумёна и Кумёнском водохранилище.