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В Белой Холунице завершился капитальный ремонт гидроузла

Сегодня, 10:04 | Просмотров: 110 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Белой Холунице завершился капремонт гидроузла. Аварийное состояние объекта, который был построен два века назад, могло привести к непоправимым последствиям.
 
 
На Белохолуницком водохранилище были отремонтированы крепления верхового откоса плотины и откосов водоотводящего канала. За время эксплуатации, несмотря на реконструкцию в 1964-м году и капитальный ремонт в 2007-м, отдельные элементы гидротехнического сооружения постепенно разрушались, что могло привести к прорыву плотины. А в случае аварии в границу зоны затопления попали бы около сорока жилых домов, а также очистные сооружения, котельная, лесобиржа, пешеходный и два автомобильных моста.

В Белой Холунице завершился капитальный ремонт гидроузлаСТАНИСЛАВ КАШИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Благодаря Правительству области, федеральному Агентству водных ресурсов была получена субсидия, проведены торги, я считаю, что очень важная работа выполнена была, повышена безопасность на объекте, самое главное, было сокращено негативное влияние на город Белая Холуница, на прибрежную зону со стороны водного объекта».
 
 
Всего на капитальный ремонт гидроузла было потрачено почти 10 с половиной миллионов рублей, из них 9 миллионов 400 тысяч предоставлено из федерального бюджета.

В Белой Холунице завершился капитальный ремонт гидроузлаОЛЬГА ЖЕНИХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас в планах - обеспечить строительство берегоукрепления по данному водохранилищу, и мы уже подали заявку в Федеральное Агентство водных ресурсов, чтобы нам выделили средства на выполнение работ по берегоукреплению, 351 метр нуждается в укреплении, на 2019 год, предварительное согласие по выделению средств по данному объекту мы получили».
 
 
В этом году проведен капремонт гидросооружений и в деревне Воронье Верхошижемского района. За счет финансирования из федерального центра также начато строительство берегоукрепления на реке Тойменка в Вятских Полянах. Региональное министерство охраны окружающей среды ведет постоянный мониторинг состояния гидротехнических сооружений и принимает меры по обеспечению безопасности ГТС.

В Белой Холунице завершился капитальный ремонт гидроузлаПАВЕЛ ГОРЧЕНКО, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И НЕДР МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На следующий год подана заявка, и мы ее защитили, это капитальный ремонт гидротехнического сооружения Большой Рой Уржумского района, стоимость около 20 млн., надо отметить, что по всем объектам капремонта выполнение работ осуществляется в основном за федеральные деньги, это 95% от стоимости каждого объекта».
 
 
В 2019 году планируется капремонт Заякинского гидроузла в Унинском районе и Нижнеивкинского гидротехнического сооружения. Еще одним направлением работы министерства является обозначение на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос для информирования населения. Работы по установке информационных знаков ведутся с 2012 года с целью охраны водных объектов и предотвращения их загрязнения. И уже закреплены границы 22 водоемов региона.

ОЛЬГА ЖЕНИХОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Установлено более 800 знаков, в 2017 году мы выполнили работы по четырем рекам - это Просница, Малая Просница, Пижма и Немда, мы установили 79 знаков».
 
 
Министерство и дальше планирует привлекать федеральные средства для обеспечения безопасности ГТС и охраны водных объектов. В следующем году - на установку информационных знаков на реке Кумёна и Кумёнском водохранилище.


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