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На Театральной площади началась подготовка к новогодним праздникам

Сегодня, 10:07 | Просмотров: 122 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Одна из первых предновогодних новостей. Театральную площадь украсят к празднику к 20 декабря. А первые огни на ёлке зажгут в субботу 23 декабря. Что ещё будет радовать кировчан, кроме зелёной красавицы?

В Новый год Театралка войдет с новым сценическим комплексом. Прежнюю конструкцию демонтировали еще в мае. Но только 13 октября удалось заключить муниципальный контракт с подрядчиком из Нижнего Новгорода на работы по монтажу и строительству сцены. На эти цели городским бюджетом ему выделено 5 миллионов 650 тысяч рублей.

На Театральной площади началась подготовка к новогодним праздникамНИКОЛАЙ БОГАЧЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Театральная площадь это единственное место в городе, где можно разместить порядка 10 тысяч человек во время проведения мероприятий. Поэтому, такой сценический комплекс, безусловно, нужен».

Сценический комплекс в себя будет включать подиум 12 на 10 метров, скатную крышу, теплую гримерку для артистов. Управлять звуковым и прочим оборудованием на новой сцене будут из специального блока-контейнера. На месте объекта уже вырыли котлован. Строителями ведется подготовка к заливке фундамента. Срок сдачи комплекса определен подрядчику до 5 декабря.

На Театральной площади началась подготовка к новогодним праздникамМАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«К нам приезжают две бригады рабочих. Одна будет строить гримерки, а другая будет устанавливать все конструкции. На заводе они отлиты и готовы. Сегодня генеральный директор нас заверил, что отсрочки не должно быть».

Одновременно с возведением сцены постепенно начнется и само новогоднее оформление Театральной площади. Основная концепция ее преображения театральная с использованием ледовых персонажей сказки "Буратино". Проектом предусмотрены установка главной елки, большой и малой горок, лабиринта, катка. По традиции на фонтане появится шар, а в сквере иллюминация.

На Театральной площади началась подготовка к новогодним праздникамДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Будут из нововведений установка надписей с Новым годом, будут дополнительно подвешены гирлянды на площади. Планируем дополнительно осветить южный и северный проезды у правительства. На опорах появятся световые композиции».

Открытие главной ёлки города пройдет 23 декабря. Власти города заверили, что в случае нехватки снега и льда, их доставят из северных районов или даже из соседних регионов. Но это повлияет на сметную стоимость всех работ. Полностью новогоднее убранство областной центр должен обрести к 20 декабря.


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