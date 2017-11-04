На Театральной площади началась подготовка к новогодним праздникам

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Одна из первых предновогодних новостей. Театральную площадь украсят к празднику к 20 декабря. А первые огни на ёлке зажгут в субботу 23 декабря. Что ещё будет радовать кировчан, кроме зелёной красавицы?В Новый год Театралка войдет с новым сценическим комплексом. Прежнюю конструкцию демонтировали еще в мае. Но только 13 октября удалось заключить муниципальный контракт с подрядчиком из Нижнего Новгорода на работы по монтажу и строительству сцены. На эти цели городским бюджетом ему выделено 5 миллионов 650 тысяч рублей.Сценический комплекс в себя будет включать подиум 12 на 10 метров, скатную крышу, теплую гримерку для артистов. Управлять звуковым и прочим оборудованием на новой сцене будут из специального блока-контейнера. На месте объекта уже вырыли котлован. Строителями ведется подготовка к заливке фундамента. Срок сдачи комплекса определен подрядчику до 5 декабря.Одновременно с возведением сцены постепенно начнется и само новогоднее оформление Театральной площади. Основная концепция ее преображения театральная с использованием ледовых персонажей сказки "Буратино". Проектом предусмотрены установка главной елки, большой и малой горок, лабиринта, катка. По традиции на фонтане появится шар, а в сквере иллюминация.Открытие главной ёлки города пройдет 23 декабря. Власти города заверили, что в случае нехватки снега и льда, их доставят из северных районов или даже из соседних регионов. Но это повлияет на сметную стоимость всех работ. Полностью новогоднее убранство областной центр должен обрести к 20 декабря.