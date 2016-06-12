Поделиться новостью:

«Прежде чем получить Александро-Невскую ленточку необходимо ответить на пять вопросов, связанных с личностью Александра Невского. - Знаете ли вы кто такой Александр Невский?».

Кировчане примерили Александро-Невскую ленточку. Впервые такая акция прошла на площади возле Филармонии и в Гагаринском парке.Школьная программа со временем забывается, но подвиг бессмертен. Напомнить о победах Александра Невского решили активисты центра имени святого князя. Они раздавали кировчанам Александро-невские ленточки. Но не за просто так.Сначала вопросы простые. Волонтеры спрашивают про Невскую битву и Ледовое побоище. Самое трудное в конце.Другие места, связанные со святым князем я не назвал. А их, к моему стыду, оказалось немало. Волонтеры напомнили мне про Александро-Невскую церковь в Макарье, и монастырь, который располагался на Филейке. Но, ленточку я заслужил, правильно ответил на четыре вопроса.Активисты центра опросили более 150-ти человек. Кировчане показали хороший результат, но, к сожалению, не все.Акция "Александро-Невская ленточка" проходит в рамках конкурса "Мы гордимся", посвященного истории России.