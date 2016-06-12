Кировчане примерили Александро-Невскую ленточку
Сегодня, 12:08 | Просмотров: 110 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Прежде чем получить Александро-Невскую ленточку необходимо ответить на пять вопросов, связанных с личностью Александра Невского. - Знаете ли вы кто такой Александр Невский?».
- А какие места вы знаете, связанные с Александром Невским в Кирове.
- Ранее здесь на месте Филармонии располагался Александро-Невский собор.
Другие места, связанные со святым князем я не назвал. А их, к моему стыду, оказалось немало. Волонтеры напомнили мне про Александро-Невскую церковь в Макарье, и монастырь, который располагался на Филейке. Но, ленточку я заслужил, правильно ответил на четыре вопроса.
- Мы дарим вам Александро-Невскую ленточку, красный цвет обозначает жертвенное служение людям, желтый - цвет благородных дел.
Активисты центра опросили более 150-ти человек. Кировчане показали хороший результат, но, к сожалению, не все.
АЛИНА ЛЕБЕДЕВА, АКТИВИСТ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА ИМ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
«Не все отвечают, некоторые даже не знают, кто такой Александр Невский. Но есть и очень активные, на все вопросы отвечают. Правильно отвечают».
Акция "Александро-Невская ленточка" проходит в рамках конкурса "Мы гордимся", посвященного истории России.
АНАСТАСИЯ БАЛЫБЕРДИНА, ЗАВ. ОТДЕЛОМ ДУХОВНО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА ИМ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
«Думаю, благодаря нашей акции они будут более полно знать об Александре Невском и о местах в нашем городе связаны именно с ним».
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