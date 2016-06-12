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Кировчане примерили Александро-Невскую ленточку

Сегодня, 12:08 | Просмотров: 110 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировчане примерили Александро-Невскую ленточку. Впервые такая акция прошла на площади возле Филармонии и в Гагаринском парке.
 
 
Школьная программа со временем забывается, но подвиг бессмертен. Напомнить о победах Александра Невского решили активисты центра имени святого князя. Они раздавали кировчанам Александро-невские ленточки. Но не за просто так.

Кировчане примерили Александро-Невскую ленточкуАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Прежде чем получить Александро-Невскую ленточку необходимо ответить на пять вопросов, связанных с личностью Александра Невского. - Знаете ли вы кто такой Александр Невский?».
 
 
Сначала вопросы простые. Волонтеры спрашивают про Невскую битву и Ледовое побоище. Самое трудное в конце.

- А какие места вы знаете, связанные с Александром Невским в Кирове.
- Ранее здесь на месте Филармонии располагался Александро-Невский собор.

Другие места, связанные со святым князем я не назвал. А их, к моему стыду, оказалось немало. Волонтеры напомнили мне про Александро-Невскую церковь в Макарье, и монастырь, который располагался на Филейке. Но, ленточку я заслужил, правильно ответил на четыре вопроса.

- Мы дарим вам Александро-Невскую ленточку, красный цвет обозначает жертвенное служение людям, желтый - цвет благородных дел.

Активисты центра опросили более 150-ти человек. Кировчане показали хороший результат, но, к сожалению, не все.

Кировчане примерили Александро-Невскую ленточкуАЛИНА ЛЕБЕДЕВА, АКТИВИСТ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА ИМ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
«Не все отвечают, некоторые даже не знают, кто такой Александр Невский. Но есть и очень активные, на все вопросы отвечают. Правильно отвечают».

Акция "Александро-Невская ленточка" проходит в рамках конкурса "Мы гордимся", посвященного истории России.

Кировчане примерили Александро-Невскую ленточкуАНАСТАСИЯ БАЛЫБЕРДИНА, ЗАВ. ОТДЕЛОМ ДУХОВНО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА ИМ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
«Думаю, благодаря нашей акции они будут более полно знать об Александре Невском и о местах в нашем городе связаны именно с ним».


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