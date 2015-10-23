Седьмой гражданский форум в Кирове
Вчера, 15:05 | Просмотров: 159 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы огромное внимание, в том числе вместе с общественной палатой, определяем вопросам образования, частью которых является элемент наставничества. Мы говорим о том, что нужно связать воедино цепочку начального, среднего, высшего образования. Создать сеть опорных школ, создать сеть мобильных учителей. Активно использовать методы дистанционного обучения. Дать каждому ребенку независимо от места его проживания качественное образование».
Среди обсуждаемых тем была и пропаганда общественной и социальной активности. Общественниками обсуждались успешно реализованные в текущем году проекты поддержки местных инициатив и комфортной городской среды, основой которых является непосредственное участие граждан.
ГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Благодаря вам на территории Кировской области развиваются социально ориентированные некоммерческие организации. И Сан Саныч уже озвучил сегодня, сколько организаций получили гранты даже».
А гранты федерального конкурса «Общественное признание» получили 11 некоммерческих организаций из Кировской области. Это проекты, связанные с экологией, работой с детьми и многие другие. Деятельность общественников Кировской области высоко оценили и в Москве. Секретарь общественной палаты России отметил, что совместная работа как внутри регионов, так и на федеральном уровне имеет значимую роль в развитии государства.
ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ, СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Есть и другие важные аспекты жизни страны. И Их, по крайней мере, 2. Вы уж извините, что я сравниваю с первым. Первый аспект — это усиление международного положения нашей страны. Оно очевидно. А второй аспект — это наша с вами работа. Общество становится сложнее. Оно становится эффективнее. Оно все больше влияет на принимаемые решения».
Гражданский форум продлится в Кирове до 25 ноября. За три дня общественной палатой области будут проведены десятки секций и круглых столов по самым общественно значимым темам начиная от экологии, заканчивая социальной и политической сферами.
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