Седьмой гражданский форум в Кирове

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В Кирове открылся Седьмой гражданский форум. В его повестке - самые актуальные вопросы, требующие общественного внимания.Официальное открытие седьмого гражданского форума началось традиционно с пленарного заседания общественной палаты. На нём присутствовали общественников и представители региональной власти. Первой темой в повестке заседания стало развитие сферы наставничества и деятельности организаций, связанных с защитой, воспитанием и досугом детей. Глава региона в приветственной речи отметил, что развитие образования — одно из самых приоритетных направлений деятельности правительства в области.Среди обсуждаемых тем была и пропаганда общественной и социальной активности. Общественниками обсуждались успешно реализованные в текущем году проекты поддержки местных инициатив и комфортной городской среды, основой которых является непосредственное участие граждан.А гранты федерального конкурса «Общественное признание» получили 11 некоммерческих организаций из Кировской области. Это проекты, связанные с экологией, работой с детьми и многие другие. Деятельность общественников Кировской области высоко оценили и в Москве. Секретарь общественной палаты России отметил, что совместная работа как внутри регионов, так и на федеральном уровне имеет значимую роль в развитии государства.Гражданский форум продлится в Кирове до 25 ноября. За три дня общественной палатой области будут проведены десятки секций и круглых столов по самым общественно значимым темам начиная от экологии, заканчивая социальной и политической сферами.