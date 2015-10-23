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Новости / Общество

Седьмой гражданский форум в Кирове

Вчера, 15:05 | Просмотров: 159 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове открылся Седьмой гражданский форум. В его повестке - самые актуальные вопросы, требующие общественного внимания.
 
 
Официальное открытие седьмого гражданского форума началось традиционно с пленарного заседания общественной палаты. На нём присутствовали общественников и представители региональной власти. Первой темой в повестке заседания стало развитие сферы наставничества и деятельности организаций, связанных с защитой, воспитанием и досугом детей. Глава региона в приветственной речи отметил, что развитие образования — одно из самых приоритетных направлений деятельности правительства в области.

Седьмой гражданский форум в КировеИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы огромное внимание, в том числе вместе с общественной палатой, определяем вопросам образования, частью которых является элемент наставничества. Мы говорим о том, что нужно связать воедино цепочку начального, среднего, высшего образования. Создать сеть опорных школ, создать сеть мобильных учителей. Активно использовать методы дистанционного обучения. Дать каждому ребенку независимо от места его проживания качественное образование».

Среди обсуждаемых тем была и пропаганда общественной и социальной активности. Общественниками обсуждались успешно реализованные в текущем году проекты поддержки местных инициатив и комфортной городской среды, основой которых является непосредственное участие граждан.

Седьмой гражданский форум в КировеГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Благодаря вам на территории Кировской области развиваются социально ориентированные некоммерческие организации. И Сан Саныч уже озвучил сегодня, сколько организаций получили гранты даже».

А гранты федерального конкурса «Общественное признание» получили 11 некоммерческих организаций из Кировской области. Это проекты, связанные с экологией, работой с детьми и многие другие. Деятельность общественников Кировской области высоко оценили и в Москве. Секретарь общественной палаты России отметил, что совместная работа как внутри регионов, так и на федеральном уровне имеет значимую роль в развитии государства.

Седьмой гражданский форум в КировеВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ, СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Есть и другие важные аспекты жизни страны. И Их, по крайней мере, 2. Вы уж извините, что я сравниваю с первым. Первый аспект — это усиление международного положения нашей страны. Оно очевидно. А второй аспект — это наша с вами работа. Общество становится сложнее. Оно становится эффективнее. Оно все больше влияет на принимаемые решения».

Гражданский форум продлится в Кирове до 25 ноября. За три дня общественной палатой области будут проведены десятки секций и круглых столов по самым общественно значимым темам начиная от экологии, заканчивая социальной и политической сферами.


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