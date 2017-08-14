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Новости / Общество

КСП: в работе КОГУП «Дирекция загородных лагерей» было выявлено 104 нарушения.

Вчера, 17:48 | Просмотров: 121 | Версия для печати
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Сотрудники Контрольно-счетной палаты Кировской области проверили использование бюджетных средств, госимущества и полноты устранения нарушений, выявленных в Дирекции в 2016 году.
 
По результатам хозяйственной деятельности Дирекции за 9 месяцев 2017 года была получена прибыль в размере 713 тыс. рублей. Положительная динамика работы сопровождалась «проблемной» дебиторской и кредиторской задолженностью. Кредиторская задолженность перед ОАО «ЭнергосбытПлюс» составила 1,5 млн. рублей. В настоящее время ведется работа по реструктуризации задолженности.
 
Дебиторская задолженность арендаторов лагерей составила 2,8 млн. рублей. Первоначальные меры по ее взысканию приняты только после проверки министерства спорта и КСП.
 
Без оформления правоустанавливающих документов использовался земельный участок в лагере «Солнечный» и не зарегистрировано право хозяйственного ведения на 181 объект недвижимости.
 
На территории детского лагеря «Белочка» выявлено 2 "недостроя": здания плавательного бассейна и летнего душевого павильона, строительство которых начиналось еще в 1991 году. В настоящее время объекты находятся в ветхом состоянии. В корпусах лагеря выявлены подтеки потолков, деформации стен, разрывы линолеума, в здании клуба разрушается деревянное покрытие пола.
 
Также установлены факты неправомерного повышенного премирования сотрудников на общую сумму 960,7 тыс. рублей.
 
Субсидии из областного бюджета предоставлены Дирекции с нарушениями утвержденного Правительством области Порядка их предоставления.
 
Всего в ходе проверки КСП установлено 104 нарушения, из них 52 финансовых нарушения на сумму 4 232 тыс. рублей.
 
Отчет о результатах проверки направлен в Законодательное Собрание Кировской области, Губернатору Кировской области. Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в Дирекцию внесено представление.


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