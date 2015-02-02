В Кировской области дети-сироты смогут получить жильё по месту профучебы.

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Депутаты областного ЗакСобрания поддержали законопроект, который позволит детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, закрепиться там, где они получили профессию и хотели бы трудоустроиться.

Напомним, ранее детям предоставлялось жильё по месту их выявления и первичного учёта. Ребёнок мог лишь однократно за год до совершеннолетия изменить муниципальное образование и выбрать любой муниципальный район области для проживания.

В соответствии с новым законопроектом дети-сироты могут не позднее одного года до достижения ими 18 лет или за 9 месяцев до года, когда им будет выдана квартира, представить в орган опеки и попечительства заявление об изменении выбранного ими муниципального образования.

Внесенные в закон области изменения позволят детям-сиротам, обучающимся в техникумах и вузах, уже после 18 лет изменять муниципальное образование для получения ими жилья. То есть, где учился ребенок, там он и сможет получить жильё и в дальнейшем трудоустроиться. Это поможет детям-сиротам в социальной адаптации.

Ежегодно жилье в регионе получают порядка 545 детей-сирот. К концу этого года жильём планируется обеспечить 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.