В Кировской области ожидаются первые настоящие морозы.
Вчера, 20:05 | Просмотров: 167 | Версия для печати
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23 ноября 2017 года в нескольких районах области (Кирс, Даровской, Мураши, Кумены, Нагорск) прошел первый в этом сезоне ледяной дождь.
До Кирова это опасное атмосферное явление не дошло. Но уже сегодня ночью синоптики прогнозируют существенное понижение температуры.
На севере области ожидается настоящий мороз - до минус 18.
В целом ноябрь в нашем регионе был теплее нормы почти на 4 градуса. И наступление метеорологической зимы задержалось как минимум на три недели.
Добавим, что к началу декабря высота снежного покрова в Кирове составит 2-3 см. Последний раз такое скудное на осадки начало зимы наблюдалось десять лет назад.
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