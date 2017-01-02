В Кировской области ожидаются первые настоящие морозы.

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23 ноября 2017 года в нескольких районах области (Кирс, Даровской, Мураши, Кумены, Нагорск) прошел первый в этом сезоне ледяной дождь.

До Кирова это опасное атмосферное явление не дошло. Но уже сегодня ночью синоптики прогнозируют существенное понижение температуры.

На севере области ожидается настоящий мороз - до минус 18.

В целом ноябрь в нашем регионе был теплее нормы почти на 4 градуса. И наступление метеорологической зимы задержалось как минимум на три недели.

Добавим, что к началу декабря высота снежного покрова в Кирове составит 2-3 см. Последний раз такое скудное на осадки начало зимы наблюдалось десять лет назад.