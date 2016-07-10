В Кировской области с начала года зарегистрировано более 600 тысяч нарушений ПДД.

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При этом каждый четвертый нарушитель не оплатил штраф в установленный законом срок.

Две трети нарушений ПДД было зафиксировано средствами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме. 82% правонарушителей уплатили штраф вовремя. 69% воспользовались правом уплаты половины штрафа.

С начала 2017 года возбуждено 3973 дела в отношении лиц, своевременно не уплативших штраф. За неуплату штрафов в срок, предусмотренный законом, в 2017 году в судах назначено 750 административных арестов, 2795 штрафов в двойном размере от суммы неуплаченного штрафа, в 428 случаях – обязательные работы.

78 транспортных средств были арестованы службой судебных приставов, часть лиц погасили задолженность по штрафам ГИБДД судебным приставам на месте проведения мероприятия.

В настоящее время информацию о неуплаченных штрафах можно получить на сайте ГИБДД МВД России (gibdd.ru) или на Портале госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ). Пользователи порталом госуслуг могут пользоваться дополнительными функциями в виде СМС информирования о вынесенных штрафах.

Кроме того, уточнить наличие неуплаченных административных штрафов ГИБДД на всей территории Российской Федерации можно при обращении в любое подразделение Госавтоинспекции области.