Депутаты ОЗС поддержали повышение с 1 января величины транспортного налога и налога на имущество

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С 1 января в Кировской области увеличатся размеры транспортного налога и налога на имущество. Эти и другие вопросы обсуждались сегодня на пленарном заседании областного Заксобрания.С 1 января 2018 года увеличится размер транспортного налога. Ставки в Кировской области не повышались с 2011 года и на сегодняшний день по легковым автомобилям свыше 150 л.с. являются одними из самых низких среди субъектов ПФО.Для автотранспорта с мощностью двигателя от 150 до 200 л.с. включительно ставка налога составит 50 рублей с "лошади", от 200 до 250 - 75 рублей и свыше двухсот - 150 рублей с "лошадиной силы". Повышения не коснутся грузовиков и автобусов.Внесены изменения в налог на имущество организаций. При сохранении процентной ставки (1%) с 1 января 2019 года измениться минимальная площадь помещений, с которой взымается налог. В настоящее время она составляет 2000 кв. м., предложено установить 1000. Это торговые и административно-деловые центры и нежилые помещения, которые используются для офисов, объектов общепита, бытового обслуживания и торговли.Стоит отметить, что те изменения, которые были представлены, они не затронут торгово-офисные помещения, площадь которых превышает 2000 кв. м., т.е. будет существовать налогообложение в рамках того закона, который сегодня имеется.Депутаты Законодательного Собрания Кировской области рассмотрели еще один законопроект, призванный помочь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Поправки позволят неоднократно изменять выбранное муниципальное образование для получения квартиры. Это позволит им закрепиться в том районе или городском округе, где они получили образование и в дальнейшем трудоустроиться. Количество получателей данной меры соцподдержки в 2019 году может составить до 300 человек.