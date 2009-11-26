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Новости / Общество

Депутаты ОЗС поддержали повышение с 1 января величины транспортного налога и налога на имущество

Вчера, 10:22 | Просмотров: 207 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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С 1 января в Кировской области увеличатся размеры транспортного налога и налога на имущество. Эти и другие вопросы обсуждались сегодня на пленарном заседании областного Заксобрания.
 
 
С 1 января 2018 года увеличится размер транспортного налога. Ставки в Кировской области не повышались с 2011 года и на сегодняшний день по легковым автомобилям свыше 150 л.с. являются одними из самых низких среди субъектов ПФО.

Для автотранспорта с мощностью двигателя от 150 до 200 л.с. включительно ставка налога составит 50 рублей с "лошади", от 200 до 250 - 75 рублей и свыше двухсот - 150 рублей с "лошадиной силы". Повышения не коснутся грузовиков и автобусов.

Депутаты ОЗС поддержали повышение с 1 января величины транспортного налога и налога на имуществоИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Налог повышается на тысячу рублей в год, но это позволит нам получить дополнительные средства в бюджет и потратить их на дороги в Кировской области. Сейчас за строительством дорог налажен достаточно эффективный контроль, с участием общественников, и дополнительные доходы здесь будут кстати».

Внесены изменения в налог на имущество организаций. При сохранении процентной ставки (1%) с 1 января 2019 года измениться минимальная площадь помещений, с которой взымается налог. В настоящее время она составляет 2000 кв. м., предложено установить 1000. Это торговые и административно-деловые центры и нежилые помещения, которые используются для офисов, объектов общепита, бытового обслуживания и торговли.

Стоит отметить, что те изменения, которые были представлены, они не затронут торгово-офисные помещения, площадь которых превышает 2000 кв. м., т.е. будет существовать налогообложение в рамках того закона, который сегодня имеется.

Депутаты ОЗС поддержали повышение с 1 января величины транспортного налога и налога на имуществоЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Приняв представленное решение, мы вовлечем в налоговый оборот новые объекты, а также поставим в равные условия всех налогоплательщиков с учетом того, что многие добросовестно платят налоги в бюджет».

Депутаты Законодательного Собрания Кировской области рассмотрели еще один законопроект, призванный помочь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Поправки позволят неоднократно изменять выбранное муниципальное образование для получения квартиры. Это позволит им закрепиться в том районе или городском округе, где они получили образование и в дальнейшем трудоустроиться. Количество получателей данной меры соцподдержки в 2019 году может составить до 300 человек.


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