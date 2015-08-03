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Новости / Общество

Акция ГИБДД "Защитим самое дорогое" в городском перинатальном центре

Вчера, 10:25 | Просмотров: 125 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Будущие мамы научились пользоваться автокреслом. Сотрудники ГИБДД в городском перинатальном центре провели акцию "Защитим самое дорогое".

Это непередаваемое ощущение. Алексей Артёмихин впервые взял на руки своего ребенка. В довесок к самому ценному подарку, дочке, семья получила детское кресло от сотрудников ГИБДД.

Акция ГИБДД "Защитим самое дорогое" в городском перинатальном центреАЛЕКСЕЙ АРТЁМИХИН:
«Мы даже не ожидали. Т.е. узнали вот-вот, когда приехали забирать. На выписку и нам такой подарок сделали».
 
 
 
Акция ГИБДД "Защитим самое дорогое" в городском перинатальном центреМАРИНА ЛУЧНИКОВА:
- Это очень приятный сюрприз.
- Запомним на всю жизнь.
- Тем более ко дню матери. Первый ребенок... Это очень приятно.

Подарки ко дню матери принимали и другие пациентки городского перинатального центра. Но перед этим они выслушали небольшую лекцию от полицейских.

- Хотелось бы наше небольшое занятие начать с детских удерживающих устройств. Существует 4 категории автокресел.

Правоохранители рассказали об устройстве кресел, а так же о штрафах, предусмотренных за пренебрежение этим правилом. Полицейские пригласили будущих мам попробовать управится с ремнями.

- Это ремень безопасности.
- Все правильно.
- Мы его застегиваем. Специальная вкладочка мягкая.

Пациентки роддома так же приняли участие в викторине. Тем, кто отвечал правильно, полицейские подарили соски для малышей, а так же светоотражающие наклейки.
Полицейские отметили, в этом году в Кирове более двухсот водителей были оштрафованы за то, что перевозили детей без специального кресла. Акция "защитим самое дорогое" призвана, чтобы родители не повторяли подобных ошибок.


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