Акция ГИБДД "Защитим самое дорогое" в городском перинатальном центре

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Будущие мамы научились пользоваться автокреслом. Сотрудники ГИБДД в городском перинатальном центре провели акцию "Защитим самое дорогое".Это непередаваемое ощущение. Алексей Артёмихин впервые взял на руки своего ребенка. В довесок к самому ценному подарку, дочке, семья получила детское кресло от сотрудников ГИБДД.Подарки ко дню матери принимали и другие пациентки городского перинатального центра. Но перед этим они выслушали небольшую лекцию от полицейских.Правоохранители рассказали об устройстве кресел, а так же о штрафах, предусмотренных за пренебрежение этим правилом. Полицейские пригласили будущих мам попробовать управится с ремнями.Пациентки роддома так же приняли участие в викторине. Тем, кто отвечал правильно, полицейские подарили соски для малышей, а так же светоотражающие наклейки.Полицейские отметили, в этом году в Кирове более двухсот водителей были оштрафованы за то, что перевозили детей без специального кресла. Акция "защитим самое дорогое" призвана, чтобы родители не повторяли подобных ошибок.