Акция ГИБДД "Защитим самое дорогое" в городском перинатальном центре
Вчера, 10:25 | Просмотров: 125 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Это непередаваемое ощущение. Алексей Артёмихин впервые взял на руки своего ребенка. В довесок к самому ценному подарку, дочке, семья получила детское кресло от сотрудников ГИБДД.
АЛЕКСЕЙ АРТЁМИХИН:
«Мы даже не ожидали. Т.е. узнали вот-вот, когда приехали забирать. На выписку и нам такой подарок сделали».
- Это очень приятный сюрприз.
- Запомним на всю жизнь.
- Тем более ко дню матери. Первый ребенок... Это очень приятно.
Подарки ко дню матери принимали и другие пациентки городского перинатального центра. Но перед этим они выслушали небольшую лекцию от полицейских.
- Хотелось бы наше небольшое занятие начать с детских удерживающих устройств. Существует 4 категории автокресел.
Правоохранители рассказали об устройстве кресел, а так же о штрафах, предусмотренных за пренебрежение этим правилом. Полицейские пригласили будущих мам попробовать управится с ремнями.
- Это ремень безопасности.
- Все правильно.
- Мы его застегиваем. Специальная вкладочка мягкая.
Пациентки роддома так же приняли участие в викторине. Тем, кто отвечал правильно, полицейские подарили соски для малышей, а так же светоотражающие наклейки.
Полицейские отметили, в этом году в Кирове более двухсот водителей были оштрафованы за то, что перевозили детей без специального кресла. Акция "защитим самое дорогое" призвана, чтобы родители не повторяли подобных ошибок.
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