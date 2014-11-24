В Кирове прошли научно-практические чтения памяти Сергея Маракова
Вчера, 10:28 | Просмотров: 129 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Исследователь природы Командорских островов, талантливый преподаватель, фотограф и просветитель Сергей Мараков своей безграничной любовью к первозданной природе заряжал всех, кто его окружал.
ВАЛЕРИЙ ШИРЯЕВ, ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ ВНИИОЗ ИМ. ПРОФ. Б.М. ЖИТКОВА:
«Сергей Владимирович большое внимание уделял популяризации знаний, у него больше 20 работ посвящено как раз воспитанию молодого поколения, научно-популярные книги, "В природу с фотоаппаратом", которая по заказу была написана, поскольку он был одним из ведущих фотографов-анималистов России».
НАТАЛЬЯ ФОМИНА, ПЕДАГОГ, ДОЧЬ СЕРГЕЯ МАРАКОВА (КАМЧАТСКИЙ КРАЙ):
«Цель нашего лагеря - знакомство с природой родного края, воспитание чувства патриотизма, бережного отношения к природе, расширение границ их кругозора, тем более, мы путешествуем в той части острова, куда не проедешь, мы только пешком ходим, нас довозят на вездеходе до определенного места, а дальше мы путешествуем, проходим свыше ста километров с рюкзаками».
АРИНА ЦВЕТКОВА, УЧАСТНИЦА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ ПАМЯТИ С.В. МАРАКОВА:
«Я год назад исследовала гнездование водно-болотных птиц на том же озере, а теперь я решила узнать, какие факторы влияют на численность птенцов, выведенных за год, на выживаемость, на количество кладок».
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сюда можно отнести как введение ограничений в сфере охоты, это запрет охоты на определенных территориях, в частности, создание охотничьих заказников, это ограничение сроков охоты, например, по лосю у нас сроки охоты сокращены на один месяц относительно федеральных сроков, чтобы сохранить этот вид и увеличить его численность, это также запрет охоты на определенные категории животных, например, у нас запрещен отстрел самок кабана, которые имеют приплод текущего года».
Имя естествоиспытателя Сергея Маракова вновь объединило известных ученых, экологов, аспирантов, студентов и школьников. По итогам третьих городских научно-практических чтений будет издан сборник работ «Войди в природу другом».
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