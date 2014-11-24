В Кирове прошли научно-практические чтения памяти Сергея Маракова

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«Сергей Владимирович большое внимание уделял популяризации знаний, у него больше 20 работ посвящено как раз воспитанию молодого поколения, научно-популярные книги, "В природу с фотоаппаратом", которая по заказу была написана, поскольку он был одним из ведущих фотографов-анималистов России».

«Цель нашего лагеря - знакомство с природой родного края, воспитание чувства патриотизма, бережного отношения к природе, расширение границ их кругозора, тем более, мы путешествуем в той части острова, куда не проедешь, мы только пешком ходим, нас довозят на вездеходе до определенного места, а дальше мы путешествуем, проходим свыше ста километров с рюкзаками».

«Я год назад исследовала гнездование водно-болотных птиц на том же озере, а теперь я решила узнать, какие факторы влияют на численность птенцов, выведенных за год, на выживаемость, на количество кладок».

В Кирове прошли третьи городские научно-практические чтения, посвященные памяти ученого-естествоиспытателя Сергея Маракова. Разговор об изучении и сохранении природы объединил и научных работников, и школьников.Исследователь природы Командорских островов, талантливый преподаватель, фотограф и просветитель Сергей Мараков своей безграничной любовью к первозданной природе заряжал всех, кто его окружал.Сегодня имя Сергея Маракова носит природный заповедник на Командорских островах, в которые ученый "влюбился сразу и на всю жизнь". И одно из выступлений на чтениях было посвящено работе детского этно-экологического лагеря в Алеутском районе Камчатского края. Южную часть острова Беринга вместе со школьниками уже много лет исследует дочь Сергея Маракова Наталья.Наблюдение за живой природой привлекает и кировских школьников. Так, пятиклассница Вятской гуманитарной гимназии Арина Цветкова занималась исследованиями на озере Карьеры Оричевского района.Научно-практические чтения памяти Сергея Маракова проводятся в Кирове в третий раз. Все это время их поддерживает министерство охраны окружающей среды Кировской области. В этом году представители ведомства рассказали о сохранении видового богатства животного мира в регионе.Имя естествоиспытателя Сергея Маракова вновь объединило известных ученых, экологов, аспирантов, студентов и школьников. По итогам третьих городских научно-практических чтений будет издан сборник работ «Войди в природу другом».