Плохая дорога в Вахрушах
Вчера, 15:17 | Просмотров: 133 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Улица Заводская находится на самой окраине поселка, почти в лесу. От остальной части поселения она отрезана железнодорожным переездом, дорога через который является единственной к этому микрорайону. Несколько месяцев 4 жилых многоквартирных дома остаются без транспортного сообщения.
АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ:
«Даже у меня машина полный привод — я не рискую здесь ездить. Потому что смысла не вижу здесь сидеть, потом и буксовать. Машина — просто необходимость. Потому что и работа у нас в другом месте и все. Без транспорта никуда. Сами видите, у нас и магазинов нет. До магазина ближайшего километр идти».
Расстояние до всех необходимых социальных объектов местными жителями измеряется именно километрами. Больница, детский сад и единственная школа находятся в противоположном конце поселка — а это около трёх километров.
- Отсюда вот идет в конец поселка. Приходит весь сырой, грязный. Уходит в 8 часов, приходит в 5 часов. Когда уроки делать.
Дорогу не раз засыпали грунтом, выравнивали грейдером, но результата хватало до первого дождя и снега.
ЛАНА КОБЕЛЕВА:
«Мы участвовали, здесь была, значит... народный бюджет. Выделялось у нас 2 миллиона областью... миллион нами, поселком, нашими. Мы участвовали, заняли четвертое место только и, соответственно не прошли, хотя у нас сумма упиралась в 360 тысяч всего».
Сотни тысяч рублей это очередная минимальная реконструкция дороги и засыпка щебнем или гравием. Однако, по мнению опытных водителей, такие меры все равно не помогут. Нужен капитальный ремонт.
СЕРГЕЙ, ВОДИТЕЛЬ:
«Жуть! Практически всю жизнь. Тут просто машины грузятся лесом. Тут постоянно ездят. Из-за этого. Тут бесполезно. Тут болото, так сколько сыпать ...Надо оканавливать. Когда сделают оканавливание, тогда нормально уже будет. А это бесполезно. Оно в землю уходит и все».
А вот постройка хорошей дороги с оканавливанием — это уже вопрос миллионов, а не сотен тысяч рублей. Если сегодня здесь проезжают грузовики и машины с высоким клиренсом, то сутки назад здесь буксовали камазы. Это видео Лана Кобелева сняла на свой мобильный телефон.
А так дорога обычно выглядит дождливым летом. Весной ситуация еще хуже. Жители ухаживают за придомовой территорией и даже сами построили для детей игровую площадку. Но каждую весну их труд скрывается под талой водой из-за отсутствия правильной системы водоотведения. У жителей заводской улицы к администрации поселка есть и другие вопросы — отсутствие на этой самой дороге освещения, и ремонт многоквартирного дома после пожара. Пока руководитель поселка ответа на них не дал, нашей съемочной группе сотрудники администрации сообщили, что он в рабочей поездке. Мы будем следить за развитием событий.
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