Плохая дорога в Вахрушах

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Несколько жилых домов в поселке Вахруши оказались без нормальной транспортной связи с главными соцобъектами своего населенного пункта. Единственная дорога на улицу Заводскую разрушена так, что в ней застревают Камазы.Улица Заводская находится на самой окраине поселка, почти в лесу. От остальной части поселения она отрезана железнодорожным переездом, дорога через который является единственной к этому микрорайону. Несколько месяцев 4 жилых многоквартирных дома остаются без транспортного сообщения.Расстояние до всех необходимых социальных объектов местными жителями измеряется именно километрами. Больница, детский сад и единственная школа находятся в противоположном конце поселка — а это около трёх километров.Дорогу не раз засыпали грунтом, выравнивали грейдером, но результата хватало до первого дождя и снега.Сотни тысяч рублей это очередная минимальная реконструкция дороги и засыпка щебнем или гравием. Однако, по мнению опытных водителей, такие меры все равно не помогут. Нужен капитальный ремонт.А вот постройка хорошей дороги с оканавливанием — это уже вопрос миллионов, а не сотен тысяч рублей. Если сегодня здесь проезжают грузовики и машины с высоким клиренсом, то сутки назад здесь буксовали камазы. Это видео Лана Кобелева сняла на свой мобильный телефон.А так дорога обычно выглядит дождливым летом. Весной ситуация еще хуже. Жители ухаживают за придомовой территорией и даже сами построили для детей игровую площадку. Но каждую весну их труд скрывается под талой водой из-за отсутствия правильной системы водоотведения. У жителей заводской улицы к администрации поселка есть и другие вопросы — отсутствие на этой самой дороге освещения, и ремонт многоквартирного дома после пожара. Пока руководитель поселка ответа на них не дал, нашей съемочной группе сотрудники администрации сообщили, что он в рабочей поездке. Мы будем следить за развитием событий.