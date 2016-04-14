Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

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На 71 году ушел из жизни ветеринарный врач Кировского цирка, знаменитый вятский "Айболит" Валерий Соболев.

В 1965 году Валерий Анатольевич окончил ветеринарный факультет Архангельского сельскохозяйственного техникума по специальности «Ветеринария», в 1974 году - ветеринарный факультет Кировского сельскохозяйственного института. С 1977 года работал ветеринарным врачом в Кировском цирке и по совместительству в ВГСХА. За большие заслуги в ветеринарии В.А. Соболеву в 1998 году присвоено звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ», в 2003 году - на XI Международном ветеринарном конгрессе в Москве на конкурсе «Золотой скальпель» был удостоен диплома «За преданность профессии», 2009 г. - награждён Почётным знаком «За заслуги в развитии Российского цирка», 2015 г. - награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2016 г. - стал победителем всероссийского конкурса «Трудовые династии в ветеринарии».

Семья ветеринарных врачей Соболевых для российского цирка - не менее знаменита, чем династии известных дрессировщиков. Общий стаж работы в ветеринарной медицине составил 673 года.

Профессии ветеринара посвятили жизнь 25 членов семьи Соболевых.

За 35 лет работы в кировской цирке Валерий Соболев помог тысячам животных - слонам, тиграм, обезьянам, львам, пумам, морским млекопитающим, рептилиям, птицам и многим другим. На практику в цирк приходили несколько поколений студентов-ветеринаров Сельхозакадемии.

Валерий Соболев провел много уникальных операций - в частности, пересаживал хрусталик глаза львам, провел сотни сложнейших стоматологических операций.

Государственная ветеринарная служба области глубоко скорбят по поводу кончины Соболева Валерия Анатольевича и приносят свои соболезнования его родным и близким.

Панихида состоится 29 ноября 2017 года в 9-00 в здании Кировского цирка.