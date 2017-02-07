Сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за автобусами-нарушителями правил
Сегодня, 10:16 | Просмотров: 138 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
ПАВЕЛ ВЕРШИНИН, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:
«Сегодня, в рамках специального мероприятия по скрытому контролю, был установлен факт управления автобусом при наличии технических неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена».
ПАВЕЛ ВЕРШИНИН, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:
«Также распространенными нарушениями ПДД водителями общественного транспорта являются остановка, стоянка с нарушениями, расположение транспорта на проезжей части и правил маневрирования, а также проезд на запрещающий проезд светофора».
Стоит добавить, что организована проверка автобусов проходящих транзитом через областной центр. Особое внимание уделяется организованным перевозкам детей.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!