Сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за автобусами-нарушителями правил

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«Сегодня, в рамках специального мероприятия по скрытому контролю, был установлен факт управления автобусом при наличии технических неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена».

С начала года водители общественного транспорта совершили 37 ДТП, в которых один человек погиб и 49 были травмированы. Сотрудники ГИБДД начали проводить скрытое наблюдение за автобусами, в ходе которого выявляются серьезные нарушения.Ситуация с аварийностью на пассажирском транспорте в областном центре серьезно осложнилась. За 10 месяцев этого года водители автобусов и троллейбусов совершили 37 ДТП, в которых травмы получили 49 человек, один погиб. По маршрутам областного центра курсирует почти полторы тысячи автобусов и сто пятьдесят троллейбусов. По первое декабря в городе организовано проведение специальных мероприятий по профилактике ДТП с участием пассажирского транспорта, в том числе с применением скрытого контроля. Особенность такого патрулирования в том, что за автобусом едет с виду обычный автомобиль. В нем сидят сотрудники ГИБДД с видеорегистратором и фиксируют нарушения правил дорожного движения общественного транспорта.По данному нарушению на водителя автобуса был составлен административный материал. Как отмечают сотрудники Госавтоинспекции правила едины для всех водителей, поэтому их нужно соблюдать неукоснительно.Стоит добавить, что организована проверка автобусов проходящих транзитом через областной центр. Особое внимание уделяется организованным перевозкам детей.