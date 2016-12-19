Поддержка молодых предпринимателей

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«Работаем мы уже два года. Сложности в работе заключаются в том, что заказы постоянно разные. В большинстве своем заказы нестандартные. Т.е. приходится использовать различных специалистов. Стремимся, разрабатываем конкурентоспособные вещи».

«Сейчас эта тема очень сильно развивается. Данное направление по этим светильникам. Все тепличные хозяйства переходят на новые типы светильников. И это набирает обороты и становится востребованным. Берут обычные люди, тепличные хозяйства, бизнес».

«Бывает так, что проходят обучение у нас и открывают бизнес только через три года, когда база наработана, партнеров найдут. Но те, кто у нас проходит обучение и не открыли свой бизнес, участвуют во всех наших мероприятиях».

Несмотря на непростую экономическую обстановку молодые кировчане открывают новый инновационный бизнес. Как поддерживается молодежное предпринимательство?Алексей Воронин со своим компаньоном занимаются разработкой нестандартного оборудования. Совсем недавно компания переехала на более просторные площади, а еще год назад приходилось ютиться в небольшом офисе. Пока штат сотрудников невелик, всего шесть человек. В перспективе создание новых рабочих мест и увеличение производственной базы. Полученные технические знания в университете молодые люди применяют на практике.Полгода назад Алексей Калинин вместе с партнером наладили производство светодиодных ламп и микроферм для выращивания растений. В сегодняшних условиях, когда предприятия переходят на энергосберегающие технологии, светодиодные лампы востребованы у сельхозпроизводителей. В ближайшее время компанию ожидает переезд в более просторный цех.Все эти начинающие предприниматели прошли обучение в центре инноваций, некоторые даже не по одному разу. В нем молодые люди получили необходимые навыки, знания, грантовую поддержку, а также знакомятся со своими потенциальными клиентами.Стоит добавить, что за начинающими предпринимателями закреплены опытные наставники, которые помогают на начальном этапе и со временем из наставляемых молодые люди становятся наставниками.