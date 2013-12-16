Что может стать брендом Кирова?
Сегодня, 17:53 | Просмотров: 123 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
«В представлении большинства людей бренд города - это предмет, товар, персонаж или промысел, как в случае с вятской дымкой. Но это не совсем верное представление. Бренд - это идея, которая объединяет жителей и служит основой для общения с внешним миром».
С таким посылом в Киров приехал эксперт из Урюпинска Василий Дубейковский. Он специализируется на брендировании городов. Василий объехал практически всю Россию и помог найти свое лицо девяти городам. По его мнению, бренд - это понятие идеологическое и только с таким подходом можно достичь успеха.
ВАСИЛИЙ ДУБЕЙКОВСКИЙ, ЭКСПЕРТ ПО БРЕНДИРОВАНИЮ ГОРОДОВ, Г. УРЮПИНСК:
«Прежде всего, это то, как вы сами чувствуете свой город, как вы с ним идентифицируетесь. Приезжаете ли вы в Москву и начинаете разговор с того, что я из Кирова и это круто или пытаетесь скрыть этот факт».
Свои идеи Василий доносил кировчанам в большом читальном зале библиотеке Герцена. Здесь собрались неравнодушные горожане, которым важно, каким будет имидж Кирова. В качестве примера успешного брендирования спикер привел свой родной город Урюпинск. Жители позиционируют его как столицу российской провинции. То есть за основу взят расхожий стереотип, что Урюпинск - это провинциальная глушь, но к этому стереотипу добавлен позитивный посыл. Главный инструмент данной технологии - любовь. Жители должны полюбить свой город и найти у него сильные стороны.
ВАСИЛИЙ ДУБЕЙКОВСКИЙ, ЭКСПЕРТ ПО БРЕНДИРОВАНИЮ ГОРОДОВ, Г. УРЮПИНСК:
«Одно из заблуждений Кирова, что он маленький. На самом деле вы - очень большой город, входите в топ-50 точно из 1116 городов. И одно из дел, которое Киров должен предпринять - это понять, что вы большой, богатый город с большими возможностями».
Неделя рекламы на Вятке не случайно началась с темы бренда Кирова. Разговоры об этом возникают то тут, то там уже несколько лет.
Можно сказать первый шаг на пути определения бренда сделан, теперь очередь за кировчанами - именно им предстоит определить, чем привлекателен Киров для его жителей и гостей.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!