Поделиться новостью:

Что может стать брендом Кирова? Этот вопрос обсуждается уже довольно давно, и на этот раз ее провел эксперт из Урюпинска - города, у которого кировчанам есть чему поучиться.С таким посылом в Киров приехал эксперт из Урюпинска Василий Дубейковский. Он специализируется на брендировании городов. Василий объехал практически всю Россию и помог найти свое лицо девяти городам. По его мнению, бренд - это понятие идеологическое и только с таким подходом можно достичь успеха.Свои идеи Василий доносил кировчанам в большом читальном зале библиотеке Герцена. Здесь собрались неравнодушные горожане, которым важно, каким будет имидж Кирова. В качестве примера успешного брендирования спикер привел свой родной город Урюпинск. Жители позиционируют его как столицу российской провинции. То есть за основу взят расхожий стереотип, что Урюпинск - это провинциальная глушь, но к этому стереотипу добавлен позитивный посыл. Главный инструмент данной технологии - любовь. Жители должны полюбить свой город и найти у него сильные стороны.Неделя рекламы на Вятке не случайно началась с темы бренда Кирова. Разговоры об этом возникают то тут, то там уже несколько лет.Можно сказать первый шаг на пути определения бренда сделан, теперь очередь за кировчанами - именно им предстоит определить, чем привлекателен Киров для его жителей и гостей.