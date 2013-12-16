ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

28 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.4125
EURO: 69.4934
Погода в городе Кирове:
ночью:  -7...-5°C
утром:  -7...-5°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Что может стать брендом Кирова?

Сегодня, 17:53 | Просмотров: 123 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Что может стать брендом Кирова? Этот вопрос обсуждается уже довольно давно, и на этот раз ее провел эксперт из Урюпинска - города, у которого кировчанам есть чему поучиться.
 
 
Что может стать брендом Кирова?ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В представлении большинства людей бренд города - это предмет, товар, персонаж или промысел, как в случае с вятской дымкой. Но это не совсем верное представление. Бренд - это идея, которая объединяет жителей и служит основой для общения с внешним миром».

С таким посылом в Киров приехал эксперт из Урюпинска Василий Дубейковский. Он специализируется на брендировании городов. Василий объехал практически всю Россию и помог найти свое лицо девяти городам. По его мнению, бренд - это понятие идеологическое и только с таким подходом можно достичь успеха.

Что может стать брендом Кирова?ВАСИЛИЙ ДУБЕЙКОВСКИЙ, ЭКСПЕРТ ПО БРЕНДИРОВАНИЮ ГОРОДОВ, Г. УРЮПИНСК:
«Прежде всего, это то, как вы сами чувствуете свой город, как вы с ним идентифицируетесь. Приезжаете ли вы в Москву и начинаете разговор с того, что я из Кирова и это круто или пытаетесь скрыть этот факт».

Свои идеи Василий доносил кировчанам в большом читальном зале библиотеке Герцена. Здесь собрались неравнодушные горожане, которым важно, каким будет имидж Кирова. В качестве примера успешного брендирования спикер привел свой родной город Урюпинск. Жители позиционируют его как столицу российской провинции. То есть за основу взят расхожий стереотип, что Урюпинск - это провинциальная глушь, но к этому стереотипу добавлен позитивный посыл. Главный инструмент данной технологии - любовь. Жители должны полюбить свой город и найти у него сильные стороны.

ВАСИЛИЙ ДУБЕЙКОВСКИЙ, ЭКСПЕРТ ПО БРЕНДИРОВАНИЮ ГОРОДОВ, Г. УРЮПИНСК:
«Одно из заблуждений Кирова, что он маленький. На самом деле вы - очень большой город, входите в топ-50 точно из 1116 городов. И одно из дел, которое Киров должен предпринять - это понять, что вы большой, богатый город с большими возможностями».

Неделя рекламы на Вятке не случайно началась с темы бренда Кирова. Разговоры об этом возникают то тут, то там уже несколько лет.

Можно сказать первый шаг на пути определения бренда сделан, теперь очередь за кировчанами - именно им предстоит определить, чем привлекателен Киров для его жителей и гостей.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

В Кирове не вводили запрет на участие Деда Мороза в праздничных утренниках в детских садах.

19:13 28.11.2017


В Кирове не вводили запрет на участие Деда Мороза в праздничных утренниках в детских садах.

В Зуевке гражданин Узбекистана набросился с ножницами на полицейских.

13:13 28.11.2017


В Зуевке гражданин Узбекистана набросился с ножницами на полицейских.

Житель п. Афанасьево похитил деньги, собранные на лечение ребенка.

10:45 28.11.2017


Житель п. Афанасьево похитил деньги, собранные на лечение ребенка.

В Кирове пациентов с бронхиальной астмой начали лечить генно-инженерными препаратами.

10:22 28.11.2017


В Кирове пациентов с бронхиальной астмой начали лечить генно-инженерными препаратами.

В Кирове вынесли приговор двум сотрудникам Спецстроя России, обвиняемым в мошенничестве.

10:10 28.11.2017


В Кирове вынесли приговор двум сотрудникам Спецстроя России, обвиняемым в мошенничестве.

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

17:24 27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

В Омутнинском районе скорая помощь врезалась в грузовик "Урал".

13:38 27.11.2017


В Омутнинском районе скорая помощь врезалась в грузовик "Урал".

Все новости

Вести. Кировская область

Киров достоин принять Кубок мира по каратэ

17:57 28.11.2017


Киров достоин принять Кубок мира по каратэ

В охотничьих заказниках началась установка аншлагов, которые информируют о запрете охоты

17:55 28.11.2017


В охотничьих заказниках началась установка аншлагов, которые информируют о запрете охоты

Что может стать брендом Кирова?

17:53 28.11.2017


Что может стать брендом Кирова?

В Кирове прошел областной вокальный конкурс "Серебряные росы"

15:08 28.11.2017


В Кирове прошел областной вокальный конкурс "Серебряные росы"

Поддержка молодых предпринимателей

14:58 28.11.2017


Поддержка молодых предпринимателей

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Бренд города

16.12.2013


Бренд города

«Василий Чапаев» на Вятке

15.03.2012


«Василий Чапаев» на Вятке

В России разработают Турбренд страны

15.08.2016


В России разработают Турбренд страны

Василий Сураев заявил о выходе из фракции «Единой России» в ОЗС

18.02.2016


Василий Сураев заявил о выходе из фракции «Единой России» в ОЗС

В Кирове названы имена тех, кто получил звание "Почётный гражданин города Кирова"

16.06.2014


В Кирове названы имена тех, кто получил звание "Почётный гражданин города Кирова"

В Киров прибыл "Литературный экспресс"

01.10.2008


В Киров прибыл "Литературный экспресс"

Популярные новости

В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

24.11.2017


В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

17.11.2017


Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

24.11.2017


В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

20.11.2017


На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

16.11.2017


В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх