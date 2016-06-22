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Новости / Общество

В охотничьих заказниках началась установка аншлагов, которые информируют о запрете охоты

Сегодня, 17:55 | Просмотров: 109 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В охотничьих заказниках Кировской области началась установка новых аншлагов, которые информируют о запрете охоты. В четырех районах границы заказников по всему периметру уже обозначены.
 
 
В нашей области есть особые охраняемые территории – это десять охотничьих заказников. Они созданы в общедоступных охотничьих угодьях с целью сохранения и воспроизводства животных и поэтому охота в них запрещена. Контроль за соблюдением режима охраны, в том числе за установкой аншлагов, ведет министерство охраны окружающей среды кировской области.

В охотничьих заказниках началась установка аншлагов, которые информируют о запрете охотыИВАН ТРАПЕЗНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В течение двух дней на 20 тысячах гектарах установлено было 30 знаков в Белохолуницком районе. Аншлаги установлены по периметру всего заказника, через каждые два километра, 10 км южная граница заказника идет по федеральной трассе, на всех съездах, на всех гранях, где вероятность большая выхода охотников, внутри заказника также дублируются».
 
 
Отметим, что границы охотничьих заказников обозначены также на региональном портале ГИС-экология. Здесь можно узнать всю информацию об угодьях, телефон инспектора, а также, какие животные встречаются на территории.

ИВАН ТРАПЕЗНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень благоприятные условия для жизни и развития диких животных и птиц, есть сосновые боры, лиственные леса, кормовая база очень хорошая здесь, также очень удачное местоположение - самый водораздел, много ручейков, лесных речек находится на территории. Практически здесь все виды зверей - лось, медведь, пушные виды все, много зайца, куница есть».
 
 
Охотничьи заказники в лесах области формировались как особые территории, где животных никто не потревожит. Однако, нарушителей хватает, некоторые охотники игнорируют информационные знаки и даже портят их.

ИВАН ТРАПЕЗНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот этот аншлаг был установлен два года назад, был сломан, весь испрострелен, уважаемые охотники, хочется обратиться к вам, берегите, это же все делается для вас».

В общей сложности было установлено 50 аншлагов в четырех охотничьих заказниках - в Белохолуницком, Богородском, Кильмезском и Свечинском районах. До конца года информационные знаки появятся также в Слободском и Котельничском районах.

В охотничьих заказниках началась установка аншлагов, которые информируют о запрете охотыДМИТРИЙ АНИСИМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За эти аншлаги отвечает наше министерство, у нас выделяются специальные средства на их содержание, там проводится ряд мероприятий по улучшению среды обитания - посев кормовых полей, выкладка зерна в зимний период, для подкормки животных».
 
 
Главная задача - сохранение на территориях с запретом охоты всех видов животных. Особо это касается лосей и глухарей.

ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Численность лося у нас в начале 90-х годов была сильно подорвана, затем больше 10 лет восстанавливали численность этого вида, и на сегодня это тот вид, о котором мы заботимся больше всего. По глухарю ситуация другая, он очень привязан к местам размножения, а это сосновые боры, причем, не все, а отдельные их участки, и при вырубках его места размножения уничтожаются и численность падает».
 
 
Поэтому министерство и дальше будет вести работу по увеличению количества охотничьих заказников, чтобы создать оптимальную сеть для воспроизводства животных. В ближайшее время заказники появятся в Верхошижемском, Омутнинском и Опаринском районах.


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