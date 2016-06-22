В охотничьих заказниках началась установка аншлагов, которые информируют о запрете охоты
Сегодня, 17:55 | Просмотров: 109 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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ИВАН ТРАПЕЗНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В течение двух дней на 20 тысячах гектарах установлено было 30 знаков в Белохолуницком районе. Аншлаги установлены по периметру всего заказника, через каждые два километра, 10 км южная граница заказника идет по федеральной трассе, на всех съездах, на всех гранях, где вероятность большая выхода охотников, внутри заказника также дублируются».
ИВАН ТРАПЕЗНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень благоприятные условия для жизни и развития диких животных и птиц, есть сосновые боры, лиственные леса, кормовая база очень хорошая здесь, также очень удачное местоположение - самый водораздел, много ручейков, лесных речек находится на территории. Практически здесь все виды зверей - лось, медведь, пушные виды все, много зайца, куница есть».
ИВАН ТРАПЕЗНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот этот аншлаг был установлен два года назад, был сломан, весь испрострелен, уважаемые охотники, хочется обратиться к вам, берегите, это же все делается для вас».
В общей сложности было установлено 50 аншлагов в четырех охотничьих заказниках - в Белохолуницком, Богородском, Кильмезском и Свечинском районах. До конца года информационные знаки появятся также в Слободском и Котельничском районах.
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За эти аншлаги отвечает наше министерство, у нас выделяются специальные средства на их содержание, там проводится ряд мероприятий по улучшению среды обитания - посев кормовых полей, выкладка зерна в зимний период, для подкормки животных».
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Численность лося у нас в начале 90-х годов была сильно подорвана, затем больше 10 лет восстанавливали численность этого вида, и на сегодня это тот вид, о котором мы заботимся больше всего. По глухарю ситуация другая, он очень привязан к местам размножения, а это сосновые боры, причем, не все, а отдельные их участки, и при вырубках его места размножения уничтожаются и численность падает».
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