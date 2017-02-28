В Кирове не вводили запрет на участие Деда Мороза в праздничных утренниках в детских садах.

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31 октября 2017 года администрация города Кирова утвердила Положение о порядке оказания муниципальными дошкольными образовательными организациями платных услуг по проведению культурно-зрелищных мероприятий, фото- и видеосъемки для воспитанников этих организаций.

И в данном документе "речь об «отмене» утренников с участием Деда Мороза в детских садах не идет," - сообщил начальник городского департамента образования Александр Петрицкий. - "Постановление было принято для того, чтобы упорядочить и вывести на нормативную основу организацию и проведение праздников в детских дошкольных учреждениях".

В последнее время родители детей стали приглашать для проведения утренников на платной основе самодеятельных артистов, не имеющих никакого опыта работы с малышами. Как правило, у данных граждан нет ни медицинских справок, ни справок об отсутствии судимости - которые обязательны для всех, кто работает с детьми в дошкольных учреждениях.

Отныне такие повышенные требования будут предъявляться и к лицам, приглашенным для организации утренников и других праздников на платной основе. Кроме того, по новым правилам, родители должны принять общее решение о проведении в группе, которую посещают их дети, праздника с участием сторонних лиц. Чтобы не возникало ситуаций, когда родителей, которые не готовы оплачивать услуги артистов, вынуждены платить.

Также постановление полностью исключает участие руководителей и сотрудников детских садов в процессе расчетов за оказанные услуги.

Если родители не захотят прибегать к платным услугам, мероприятие проведут педагоги детского сада - совершенно бесплатно для детей и родителей.