Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кировской области поменял адрес.

Поделиться новостью:

С 5 декабря 2017 года приём граждан и обслуживание юридических лиц по вопросам лицензионно-разрешительной деятельности будет проходить по адресу: г. Киров, ул. Олега Кошевого, 6а.

Получить лицензию и разрешение на оружие можно через заявление и в электронном виде.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru.

2. Далее нажать ссылку «Регистрация» и следовать инструкциям.

3. Выбрать способ подтверждения личности, например, в ближайшем филиале МФЦ «Мои документы».

При подаче заявления через портал государственных услуг граждане получают возможность оплаты государственной пошлины с 30% скидкой.

С 14.12.2017 подать заявление по линии лицензионно-разрешительной работы в электронном виде можно будет и в Центре ЛРР, расположенном по адресу: г. Киров, ул. О. Кошевого, д. 6а.

Специалисты ЦЛРР Управления Росгвардии по Кировской области на месте окажут необходимую консультативную помощь и обеспечат подачу заявления в электронном виде без очереди.