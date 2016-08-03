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Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кировской области поменял адрес.

Сегодня, 13:10 | Просмотров: 103 | Версия для печати
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С 5 декабря 2017 года приём граждан и обслуживание юридических лиц по вопросам лицензионно-разрешительной деятельности будет проходить по адресу: г. Киров, ул. Олега Кошевого, 6а.
 
Получить лицензию и разрешение на оружие можно через заявление и в электронном виде.
 
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru.
 
1. Зайти по адресу www.gosuslugi.ru.
 
2. Далее нажать ссылку «Регистрация» и следовать инструкциям.
 
3. Выбрать способ подтверждения личности, например, в ближайшем филиале МФЦ «Мои документы».
 
При подаче заявления через портал государственных услуг граждане получают возможность оплаты государственной пошлины с 30% скидкой.
 
С 14.12.2017 подать заявление по линии лицензионно-разрешительной работы в электронном виде можно будет и в Центре ЛРР, расположенном по адресу: г. Киров, ул. О. Кошевого, д. 6а.
 
Специалисты ЦЛРР Управления Росгвардии по Кировской области на месте окажут необходимую консультативную помощь и обеспечат подачу заявления в электронном виде без очереди.


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