Электронная система ветеринарной сертификации
Сегодня, 15:32 | Просмотров: 0 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В соответствии с федеральным законом с 1 января 2018 года вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация на товары, подлежащие ветеринарному контролю.
СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В целях обеспечения качественной подготовительной работы на территории Кировской области было принято решение о переходе с 1 декабря 2017 года полностью на электронную ветеринарную сертификацию. В первую очередь это касается сырого молока».
СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Еще раз хотелось бы донести до всех хозяйствующих субъектов, организаций, индивидуальных предпринимателей, кто занимается оборотом поднадзорной продукции проконсультироваться по своему перечню продукции. Мы на сегодняшний день получаем письма с просьбой разъяснить, является ли та или иная продукция и будет ли подлежать ветеринарному сопровождению».
Переход на электронные сопроводительные сертификаты сделает максимально прозрачным производство животноводческой продукции и поможет быстро вычислить поставщиков фальсификата.
ЮЛИЯ ПОЛЯНСКИХ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КОГБУ "КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СББЖ":
«Мы можем в случае чего, это первое преимущество, быстро найти ту продукцию, которая считается некачественной, либо опасной и принять оперативные действия по её изъятию из оборота, чтобы такая некачественная продукция не поступила на столы потребителей».
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