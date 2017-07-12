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Новости / Общество

Электронная система ветеринарной сертификации

Сегодня, 15:32 | Просмотров: 0 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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С 1 января нового года в России начнется внедрение электронной системы ветеринарной сертификации. О целях и задачах новшества расскажет Карина Алоян.

В соответствии с федеральным законом с 1 января 2018 года вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация на товары, подлежащие ветеринарному контролю.

Электронная система ветеринарной сертификацииСЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В целях обеспечения качественной подготовительной работы на территории Кировской области было принято решение о переходе с 1 декабря 2017 года полностью на электронную ветеринарную сертификацию. В первую очередь это касается сырого молока».
 
 
 
Кроме того, расширен перечень продукции, на которую необходимо оформлять сопроводительные документы: готовая молочная продукция, готовые или консервированные продукты из мяса, рыбы, макаронные изделия с мясной или рыбной начинкой, супы и бульоны готовые и многие другие товары, содержащие продукцию животного происхождения.

СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Еще раз хотелось бы донести до всех хозяйствующих субъектов, организаций, индивидуальных предпринимателей, кто занимается оборотом поднадзорной продукции проконсультироваться по своему перечню продукции. Мы на сегодняшний день получаем письма с просьбой разъяснить, является ли та или иная продукция и будет ли подлежать ветеринарному сопровождению».

Переход на электронные сопроводительные сертификаты сделает максимально прозрачным производство животноводческой продукции и поможет быстро вычислить поставщиков фальсификата.

Электронная система ветеринарной сертификацииЮЛИЯ ПОЛЯНСКИХ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КОГБУ "КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СББЖ":
«Мы можем в случае чего, это первое преимущество, быстро найти ту продукцию, которая считается некачественной, либо опасной и принять оперативные действия по её изъятию из оборота, чтобы такая некачественная продукция не поступила на столы потребителей».
 
 
Руководителей предприятий и учреждений уже сейчас призывают предпринять меры по внедрению электронной ветеринарной сертификации: получить доступ в информационную систему «Меркурий», обучить персонал и оборудовать рабочие места.


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