Электронная система ветеринарной сертификации

Поделиться новостью:

«В целях обеспечения качественной подготовительной работы на территории Кировской области было принято решение о переходе с 1 декабря 2017 года полностью на электронную ветеринарную сертификацию. В первую очередь это касается сырого молока».

«Мы можем в случае чего, это первое преимущество, быстро найти ту продукцию, которая считается некачественной, либо опасной и принять оперативные действия по её изъятию из оборота, чтобы такая некачественная продукция не поступила на столы потребителей».

С 1 января нового года в России начнется внедрение электронной системы ветеринарной сертификации. О целях и задачах новшества расскажет Карина Алоян.В соответствии с федеральным законом с 1 января 2018 года вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация на товары, подлежащие ветеринарному контролю.Кроме того, расширен перечень продукции, на которую необходимо оформлять сопроводительные документы: готовая молочная продукция, готовые или консервированные продукты из мяса, рыбы, макаронные изделия с мясной или рыбной начинкой, супы и бульоны готовые и многие другие товары, содержащие продукцию животного происхождения.Переход на электронные сопроводительные сертификаты сделает максимально прозрачным производство животноводческой продукции и поможет быстро вычислить поставщиков фальсификата.Руководителей предприятий и учреждений уже сейчас призывают предпринять меры по внедрению электронной ветеринарной сертификации: получить доступ в информационную систему «Меркурий», обучить персонал и оборудовать рабочие места.