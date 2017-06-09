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Новости / Общество

Вручение государственных наград и почётных знаков

Сегодня, 15:35 | Просмотров: 0 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В областном Правительстве состоялось вручение государственных наград и почётных знаков.

Игорь Васильев поблагодарил жителей региона, представленных к наградам, за преданность своему делу и впечатляющие результаты. Эти награды - свидетельство трудолюбия, высокого профессионализма и таланта.

Вручение государственных наград и почётных знаков ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Особенно отрадно то, что жители Кировской области получили эти награды в разных областях: это здравоохранение, образование, энергетика, строительство, лесная сфера, И меня радует то, что награды Правительства совпали с наградами президента. Значит, мы на правильном пути».
 
 
Заместителю председателя Кировского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Анатолию Машкину вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Вручение государственных наград и почётных знаков АНАТОЛИЙ МАШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:
«Сегодняшняя награда - это, конечно, перспектива в дальнейшей работе. Вы сами видите, как низок уровень знаний у современной молодёжи, не знают основных дат Великой отечественной войны, надо этим заниматься, ходить по школам, по колледжам».
 
Среди награжденных были представители люди со всей Кировской области. Например, получила награду педагог Надежда Карловская из села Ошлань Богородского района. С 2012 года она - заслуженный учитель Российской Федерации.

Вручение государственных наград и почётных знаков НАДЕЖДА КАРЛОВСКАЯ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ (С. ОШЛАНЬ, БОГОРОДСКИЙ РАЙОН):
«Конечно, награда за определенные достижения в педагогической деятельности, но она и обязывает, это предполагает дальнейшую плодотворную работу с детьми».
 
 
Были среди награжденных и врачи, например заведующий отделением областного клинического противотуберкулёзного диспансера Александр Мохирев и главврач перинатального центра Николай Семеновский.

Вручение государственных наград и почётных знаков НИКОЛАЙ СЕМЕНОВСКИЙ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Эта награда никак не моя лично, это награда всех моих коллег за вклад в снижение материнской и младенческой смертности в Кировской области».
 
 
Губернатор вручил Благодарность Президента РФ председателю регионального отделения ДОСААФ Юрию Рыбкину, и водителю агрофирмы «Дороничи» Анатолию Каткову.

Вручение государственных наград и почётных знаков АНАТОЛИЙ КАТКОВ, ВОДИТЕЛЬ:
«Для меня это большая оценка моего вклада в развитие продовольственной программы нашей области».
 
 
Многие награждённые отмечали на церемонии, что награды – общая заслуга всех трудовых коллективов, а также выразили признательность Правительству области за высокую оценку их труда.


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