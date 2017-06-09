Вручение государственных наград и почётных знаков
Сегодня, 15:35 | Просмотров: 0 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Игорь Васильев поблагодарил жителей региона, представленных к наградам, за преданность своему делу и впечатляющие результаты. Эти награды - свидетельство трудолюбия, высокого профессионализма и таланта.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Особенно отрадно то, что жители Кировской области получили эти награды в разных областях: это здравоохранение, образование, энергетика, строительство, лесная сфера, И меня радует то, что награды Правительства совпали с наградами президента. Значит, мы на правильном пути».
АНАТОЛИЙ МАШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:
«Сегодняшняя награда - это, конечно, перспектива в дальнейшей работе. Вы сами видите, как низок уровень знаний у современной молодёжи, не знают основных дат Великой отечественной войны, надо этим заниматься, ходить по школам, по колледжам».
Среди награжденных были представители люди со всей Кировской области. Например, получила награду педагог Надежда Карловская из села Ошлань Богородского района. С 2012 года она - заслуженный учитель Российской Федерации.
НАДЕЖДА КАРЛОВСКАЯ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ (С. ОШЛАНЬ, БОГОРОДСКИЙ РАЙОН):
«Конечно, награда за определенные достижения в педагогической деятельности, но она и обязывает, это предполагает дальнейшую плодотворную работу с детьми».
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВСКИЙ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Эта награда никак не моя лично, это награда всех моих коллег за вклад в снижение материнской и младенческой смертности в Кировской области».
АНАТОЛИЙ КАТКОВ, ВОДИТЕЛЬ:
«Для меня это большая оценка моего вклада в развитие продовольственной программы нашей области».
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