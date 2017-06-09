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«Особенно отрадно то, что жители Кировской области получили эти награды в разных областях: это здравоохранение, образование, энергетика, строительство, лесная сфера, И меня радует то, что награды Правительства совпали с наградами президента. Значит, мы на правильном пути».

«Конечно, награда за определенные достижения в педагогической деятельности, но она и обязывает, это предполагает дальнейшую плодотворную работу с детьми».

«Эта награда никак не моя лично, это награда всех моих коллег за вклад в снижение материнской и младенческой смертности в Кировской области».

«Для меня это большая оценка моего вклада в развитие продовольственной программы нашей области».

В областном Правительстве состоялось вручение государственных наград и почётных знаков.Игорь Васильев поблагодарил жителей региона, представленных к наградам, за преданность своему делу и впечатляющие результаты. Эти награды - свидетельство трудолюбия, высокого профессионализма и таланта.Заместителю председателя Кировского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Анатолию Машкину вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.Среди награжденных были представители люди со всей Кировской области. Например, получила награду педагог Надежда Карловская из села Ошлань Богородского района. С 2012 года она - заслуженный учитель Российской Федерации.Были среди награжденных и врачи, например заведующий отделением областного клинического противотуберкулёзного диспансера Александр Мохирев и главврач перинатального центра Николай Семеновский.Губернатор вручил Благодарность Президента РФ председателю регионального отделения ДОСААФ Юрию Рыбкину, и водителю агрофирмы «Дороничи» Анатолию Каткову.Многие награждённые отмечали на церемонии, что награды – общая заслуга всех трудовых коллективов, а также выразили признательность Правительству области за высокую оценку их труда.