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Консультационный совет ГФИ

Вчера, 17:54 | Просмотров: 114 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Важная тема обсуждалась на общественном Совете региональной приемной Президента России. Во встрече принимали участие представители разных ветвей власти: прокуроры, главы муниципалитетов, сотрудники налоговых и правоохранительных органов.

Заседание совета началось с того, что Главный Федеральный инспектор по Кировской области, Владимир Климов, предложил включить в состав консультативного общественного Совета приемной Президента нового главу города, Елену Ковалёву.

Консультационный совет ГФИВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кто действующие члены Совета, давайте проголосуем. Большинство. У Вас есть много дел, большой хомут на шее, а тут маленький хомутик будет, но всё равно...».
 
 
С докладом перед членами совета выступил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов в Кировской области, он подробно рассказал о работе ведомства в целом и остановился на проблеме взыскания алиментов.

Консультационный совет ГФИСЕРГЕЙ ЖЕНИХОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УФССП РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За 10 месяцев привлечены к административной ответственности 1370 должников, возбуждено 1057 уголовных дел за неуплату алиментов на содержание детей».
 
 
К сожалению, большинство родителей, которые не платят алименты, ведут асоциальный образ жизни, не собираются его менять и исполнить решение суда им порой бывает очень сложно. Тем более что суммы долгов по алиментам, как правило, оказываются внушительными. Но бывает и наоборот: состоятельные люди переписывают свое имущество на родных и скрывают зарплату, чтобы только не платить по долгам. По словам специалистов, такая ситуация типична не только для Кировской области, но и России в целом.

Добавим, что заседания консультационного совета приемной президента проходят под руководством главного федерального инспектора регулярно и на них обсуждаются важные аспекты жизни региона.


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