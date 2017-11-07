Консультационный совет ГФИ
Вчера, 17:54 | Просмотров: 114 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Заседание совета началось с того, что Главный Федеральный инспектор по Кировской области, Владимир Климов, предложил включить в состав консультативного общественного Совета приемной Президента нового главу города, Елену Ковалёву.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кто действующие члены Совета, давайте проголосуем. Большинство. У Вас есть много дел, большой хомут на шее, а тут маленький хомутик будет, но всё равно...».
СЕРГЕЙ ЖЕНИХОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УФССП РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За 10 месяцев привлечены к административной ответственности 1370 должников, возбуждено 1057 уголовных дел за неуплату алиментов на содержание детей».
Добавим, что заседания консультационного совета приемной президента проходят под руководством главного федерального инспектора регулярно и на них обсуждаются важные аспекты жизни региона.
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