Консультационный совет ГФИ

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«Кто действующие члены Совета, давайте проголосуем. Большинство. У Вас есть много дел, большой хомут на шее, а тут маленький хомутик будет, но всё равно...».

«За 10 месяцев привлечены к административной ответственности 1370 должников, возбуждено 1057 уголовных дел за неуплату алиментов на содержание детей».

Важная тема обсуждалась на общественном Совете региональной приемной Президента России. Во встрече принимали участие представители разных ветвей власти: прокуроры, главы муниципалитетов, сотрудники налоговых и правоохранительных органов.Заседание совета началось с того, что Главный Федеральный инспектор по Кировской области, Владимир Климов, предложил включить в состав консультативного общественного Совета приемной Президента нового главу города, Елену Ковалёву.С докладом перед членами совета выступил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов в Кировской области, он подробно рассказал о работе ведомства в целом и остановился на проблеме взыскания алиментов.К сожалению, большинство родителей, которые не платят алименты, ведут асоциальный образ жизни, не собираются его менять и исполнить решение суда им порой бывает очень сложно. Тем более что суммы долгов по алиментам, как правило, оказываются внушительными. Но бывает и наоборот: состоятельные люди переписывают свое имущество на родных и скрывают зарплату, чтобы только не платить по долгам. По словам специалистов, такая ситуация типична не только для Кировской области, но и России в целом.Добавим, что заседания консультационного совета приемной президента проходят под руководством главного федерального инспектора регулярно и на них обсуждаются важные аспекты жизни региона.