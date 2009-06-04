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Новости / Общество

Координационное совещание ГФИ о вопросах противодействия коррупции

Вчера, 17:50 | Просмотров: 112 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Главный федеральный инспектор по Кировской области провел координационное совещание с руководителями территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Основной темой встречи стали вопросы реализации Национального плана противодействия коррупции.

Владимир Климов отметил, что сейчас необходимо обратить особое внимание на вопросы расходования бюджетных средств. Речь в первую очередь идет о реализации федеральных целевых программ, инвестиционных проектов, а также средств, предназначенных для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. О важности этой теме свидетельствует статистика МВД.

Координационное совещание ГФИ о вопросах противодействия коррупцииОЛЕГ ЛУЧИНИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРУПЦИИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Задокументировано 44 факта хищения бюджетных денежных средств из них 37 преступлений коррупционной направленности. И 9 совершенные в крупном и особо крупном размерах. В суд направлено 29 уголовных дел о хищениях бюджетных средств, к уголовной ответственности привлечено 17 лиц. Ущерб, причиненный от преступлений в сфере хищения бюджетных средств, составляет 7 млн. 166 тысяч рублей. Возмещен на сумму 6 млн. 250 тысяч рублей».


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