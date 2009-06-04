Координационное совещание ГФИ о вопросах противодействия коррупции

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Главный федеральный инспектор по Кировской области провел координационное совещание с руководителями территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Основной темой встречи стали вопросы реализации Национального плана противодействия коррупции.Владимир Климов отметил, что сейчас необходимо обратить особое внимание на вопросы расходования бюджетных средств. Речь в первую очередь идет о реализации федеральных целевых программ, инвестиционных проектов, а также средств, предназначенных для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. О важности этой теме свидетельствует статистика МВД.