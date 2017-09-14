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Новости / Общество

Экологическое образование в регионе

Сегодня, 10:32 | Просмотров: 117 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Становление и развитие системы экологического образования в нашем регионе стали одной из тем недавнего Гражданского форума, прошедшего в Кирове. На помощь лесничим пришли общественные инспекторы, а в школах стали проводить экологические уроки.

Борьба с несанкционированными свалками, незаконной добычей полезных ископаемых и не только. Общественные инспекторы министерства охраны окружающей среды региона выявляют правонарушения и помогают формировать экологическую культуру населения.

Экологическое образование в регионеТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наши общественные инспекторы проводят экологические уроки в школах для младших классов и старших классов, и, соответственно, формируют экологическую культуру. На будущий год мы ставим перед собой задачу сформировать корпус общественных инспекторов во всех районах Кировской области».

Стать общественным инспектором может каждый желающий, достигший возраста 18 лет. Для этого необходимо обратиться в министерство охраны окружающей среды, где будет проходить обучение. Активисты, которые еще не достигли совершеннолетия, также могут принимать участие в природоохранных мероприятиях в качестве кандидатов в общественные инспекторы.

ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В министерстве охраны окружающей среды в начале этого года был создан корпус общественных инспекторов. За это время мы обучили 44 кандидата в общественные инспекторы, они уже действуют. Они выявили более 70 правонарушений, провели 11 субботников. На сегодняшний день мы вручаем удостоверение еще 11 общественным инспекторам, всего у нас их будет 55».

Вопрос об экологическом образовании и воспитании молодежи в регионе стоит ребром: если раньше предмет «экология» преподавали в большей половине школ, то сейчас сохраняют традиции обучения лишь в 24 общеобразовательных школах области, а в высших учебных заведениях специальности "преподаватель экологии" нет уже несколько лет. На круглом столе Гражданского форума затронули и эту тему.

Экологическое образование в регионеТАМАРА АШИХМИНА, ЗАВ. КАФЕДРОЙ ХИМИИ ВЯТГУ, ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ БИОМОНИТОРИНГА ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ КОМИ НЦ УРО РАН И ВЯТГУ, ПРОФЕССОР, Д.Т.Н.:
«Первые шаги у нас в ВУЗе уже сделаны. На будущий год мы открываем специальность "география и экология, учитель". Причем, министерство пошло навстречу. И вот мы сегодня будем тоже обсуждать что это, как это можно реализовать дальше в других предметах, планируем "химию и экологию" сделать, тоже предмет подготовки учитель, и другие».

Научные общества, экологические патрули, десанты и отряды - в сфере дополнительного экологического образования идет развитие экологического направления. Действуют 205 развивающих программ, 308 объединений эколого-биологической направленности. Школьники ведут исследовательскую деятельность, участвуют в конференциях, олимпиадах. Так, за 2017 год более 500 школьников приняли участие в конкурсах, посвященных Году экологии.

Экологическое образование в регионеЕКАТЕРИНА ДОМНИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ – МЕМОРИАЛА:
«Дети, которые обучаются в очно-заочной школе, они достойно представляют Кировскую область на Всероссийских мероприятиях. За последние годы дети принимали участие в 10 Всероссийских мероприятиях. И, как итог, это 10 дипломов и 6 грамот. И воспитанники очно-заочной школы становятся затем перспективными студентами, достойно защищают дипломы и даже получают кандидатские степени».

Экологическое образование в регионеИРИНА ЗАРУБИНА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДУ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Необходимо не просто и не только экологическое образование, но необходимо экологическое воспитание, чтобы отношение к природе бережное, ответственное отношение к природе стало сутью любого человека: маленького или взрослого».

Только в этом случае природа Кировской области сохранится для всех последующих поколений.


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