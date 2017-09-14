Экологическое образование в регионе

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Становление и развитие системы экологического образования в нашем регионе стали одной из тем недавнего Гражданского форума, прошедшего в Кирове. На помощь лесничим пришли общественные инспекторы, а в школах стали проводить экологические уроки.Борьба с несанкционированными свалками, незаконной добычей полезных ископаемых и не только. Общественные инспекторы министерства охраны окружающей среды региона выявляют правонарушения и помогают формировать экологическую культуру населения.Стать общественным инспектором может каждый желающий, достигший возраста 18 лет. Для этого необходимо обратиться в министерство охраны окружающей среды, где будет проходить обучение. Активисты, которые еще не достигли совершеннолетия, также могут принимать участие в природоохранных мероприятиях в качестве кандидатов в общественные инспекторы.Вопрос об экологическом образовании и воспитании молодежи в регионе стоит ребром: если раньше предмет «экология» преподавали в большей половине школ, то сейчас сохраняют традиции обучения лишь в 24 общеобразовательных школах области, а в высших учебных заведениях специальности "преподаватель экологии" нет уже несколько лет. На круглом столе Гражданского форума затронули и эту тему.Научные общества, экологические патрули, десанты и отряды - в сфере дополнительного экологического образования идет развитие экологического направления. Действуют 205 развивающих программ, 308 объединений эколого-биологической направленности. Школьники ведут исследовательскую деятельность, участвуют в конференциях, олимпиадах. Так, за 2017 год более 500 школьников приняли участие в конкурсах, посвященных Году экологии.Только в этом случае природа Кировской области сохранится для всех последующих поколений.