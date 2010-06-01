Кулинарный мастер-класс для взрослых под руководством победительницы конкурса "Я повар"
Сегодня, 10:40 | Просмотров: 92 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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ЕВГЕНИЯ ГИЖЕВСКАЯ, ВЕДУЩАЯ МАСТЕР-КЛАССА:
«Козинаки из гречи и говядину с квасом и соусом.
- Тренировалась, готовила эти блюда.
- Нет, мне просто рассказали, как это все делается».
Поучится у юного повара пришли представители различных организаций, уполномоченный по правам ребенка. Набраться кулинарных знаний пригласили и журналистов.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Всего пару секунд на кипящем масле и гречка, кто бы мог подумать, превращается в настоящий поп-корн. Еще несколько минут, и она станет козинаком».
Этот рецепт подготовил шеф-повар ресторана. Алексей Еремеев - второй ведущий мастер-класса. Он признался, что сам не готовил такого блюда. Просто захотелось всех удивить.
АЛЕКСЕЙ ЕРЕМЕЕВ, ШЕФ-ПОВОР РЕСТОРАНА:
«Козинаки с гречкой выбрали за то, что гречка - это наше все. Говядину мы готовим, потому что мы на Вятке любим покушать посытнее. Будем готовить говядину с поджаркой из кабачков и копченой сметаной».
Попкорн из гречи, карамель из топленого сахара и всего лишь несколько минут. Теперь можно полюбоваться тем, что получилось.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Козинак готов, у других участников мастер-класса он получился очень красивый, а у меня, не смотря на то, что я очень старался, он, как-то, разваливается».
ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проект "право на творчество" реализуется в Кировской области с 2013 года. По инициативе уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. У нас за это было несколько направлений, мы начинали с музыки, потом была фотография, гончарное направление».
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