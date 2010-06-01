Кулинарный мастер-класс для взрослых под руководством победительницы конкурса "Я повар"

Поделиться новостью:

«Козинак готов, у других участников мастер-класса он получился очень красивый, а у меня, не смотря на то, что я очень старался, он, как-то, разваливается».

«Проект "право на творчество" реализуется в Кировской области с 2013 года. По инициативе уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. У нас за это было несколько направлений, мы начинали с музыки, потом была фотография, гончарное направление».

Ребенок знает лучше, что и как надо готовить. Победительница конкурса "Я - повар" 12-летняя Евгения Гижевская провела кулинарный мастер-класс для взрослых.Кулинарное искусство - очень творческий процесс. Повседневные продукты в руках Жени Гижевской превращаются в креативную снедь. 12-летняя девочка учит взрослых готовить необычную еду.Поучится у юного повара пришли представители различных организаций, уполномоченный по правам ребенка. Набраться кулинарных знаний пригласили и журналистов.Этот рецепт подготовил шеф-повар ресторана. Алексей Еремеев - второй ведущий мастер-класса. Он признался, что сам не готовил такого блюда. Просто захотелось всех удивить.Попкорн из гречи, карамель из топленого сахара и всего лишь несколько минут. Теперь можно полюбоваться тем, что получилось.Этот мастер-класс стал возможен благодаря конкурсу "Я - повар" в рамках проекта "Право на творчество". Женя Гижевская, ученица второй школы-интерната Белой Холуницы стала победительницей кулинарного соревнования. Он был организован детским омбудсменом Кировской области.Ну а наш мастер-класс продолжался чуть более часа. После все желающие оценили плоды труда профессионалов и любителей.