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Кировчане простились со знаменитым вятским "Айболитом" Валерием Соболевым

Сегодня, 10:53 | Просмотров: 202 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Кировчане простились со знаменитым вятским "Айболитом" Валерием СоболевымКировчане простились с Валерием Соболевым. На протяжении многих лет был главным Айболитом для цирковых животных и для многих других домашних питомцев. Прощание с Валерием Анатольевичем состоялось на арене кировском цирке.
 
 
Попрощаться с Валерием Соболевым пришли сотни кировчан. Нескончаемый людской поток стремился к арене цирка, где в последний путь провожали главного Айболита Вятки. Каждый шел с благодарностью в сердце - Валерий Анатольевич лечил и спасал животных, всех, без исключения, домашних и цирковых.

Кировчане простились со знаменитым вятским "Айболитом" Валерием СоболевымСЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Он не мог отказать в помощи животным. Побывал на всех континентах земного шара, проводил сложнейшие операции, в том числе по замене хрусталика у хищников. Он лечил всех - от птичек до слонов. Делал операции, которые не могли выполнить специалисты многих стран мира».

- Сердечко хорошее, хорошая девочка, умничка, моя Сонечка.

В Кировском цирке Валерий Соболев работал ветеринарным врачом с 1977 года. Его знали и уважали все дрессировщики России. Многие приезжали в Киров именно к нему. Валерий Анатольевич был добрым и веселым - настоящим доктором Айболитом для своих зверушек.

- Жора, красавец! Ой, какие зубы!

Кировчане простились со знаменитым вятским "Айболитом" Валерием СоболевымКАРИНА БАГДАСАРОВА, ДРЕССИРОВЩИЦА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ:
«Это врач от Бога. Посланник. Он мог зайти в клетку к любому зверю, он мог подойти к верблюду, к лошади, просто посмотреть в глаза и оно успокаивалось. Он помогал всем. Если есть Соболев обязательно животное будет жить».

Уход из жизни Валерия Соболева - это большая утрата не только для Кировского цирка, но и для Вятской сельхозакадемии. Он преподавал там больше сорока лет. Соболевым воспитаны тысячи молодых специалистов, ветеринарных врачей.

Кировчане простились со знаменитым вятским "Айболитом" Валерием СоболевымСЕРГЕЙ КОПЫЛОВ, ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ "ВЯТСКОЙ ГСХА":
«Однажды он сказал: как может хирург, проводящий операции, скрыть от своих учеников тонкости операции. Значит это не педагог. А он был таким. Он учил своих студентов и всегда отдавал им свои знания, умения, опыт».

Благородное дело Валерия Соболева сегодня продолжают его дети - все они стали ветеринарными врачами. А сам Валерий Анатольевич навсегда был и будет душой Кировского цирка.

- С утра я рад, чего-то жду, ура, ура, я в цирк иду! И так каждый день.


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