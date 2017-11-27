Кировчане простились со знаменитым вятским "Айболитом" Валерием Соболевым
Сегодня, 10:53 | Просмотров: 202 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Он не мог отказать в помощи животным. Побывал на всех континентах земного шара, проводил сложнейшие операции, в том числе по замене хрусталика у хищников. Он лечил всех - от птичек до слонов. Делал операции, которые не могли выполнить специалисты многих стран мира».
- Сердечко хорошее, хорошая девочка, умничка, моя Сонечка.
В Кировском цирке Валерий Соболев работал ветеринарным врачом с 1977 года. Его знали и уважали все дрессировщики России. Многие приезжали в Киров именно к нему. Валерий Анатольевич был добрым и веселым - настоящим доктором Айболитом для своих зверушек.
- Жора, красавец! Ой, какие зубы!
КАРИНА БАГДАСАРОВА, ДРЕССИРОВЩИЦА, ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ:
«Это врач от Бога. Посланник. Он мог зайти в клетку к любому зверю, он мог подойти к верблюду, к лошади, просто посмотреть в глаза и оно успокаивалось. Он помогал всем. Если есть Соболев обязательно животное будет жить».
Уход из жизни Валерия Соболева - это большая утрата не только для Кировского цирка, но и для Вятской сельхозакадемии. Он преподавал там больше сорока лет. Соболевым воспитаны тысячи молодых специалистов, ветеринарных врачей.
СЕРГЕЙ КОПЫЛОВ, ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ "ВЯТСКОЙ ГСХА":
«Однажды он сказал: как может хирург, проводящий операции, скрыть от своих учеников тонкости операции. Значит это не педагог. А он был таким. Он учил своих студентов и всегда отдавал им свои знания, умения, опыт».
Благородное дело Валерия Соболева сегодня продолжают его дети - все они стали ветеринарными врачами. А сам Валерий Анатольевич навсегда был и будет душой Кировского цирка.
- С утра я рад, чего-то жду, ура, ура, я в цирк иду! И так каждый день.
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