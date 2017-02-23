Обращение жителя Кирова рассмотрел заместитель полпреда Президента РФ в ПФО.

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В Нижнем Новгороде заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев провел прием граждан, в ходе которого рассмотрены обращения жителей Республики Башкортостан, Кировской и Ульяновской областей.

Кировчанин обратился от имени жителей дома № 30 по ул. Талицы сл. Талица и пожаловался на отсутствие горячего водоснабжения уже на протяжении 2 лет.

Начальник управления ЖКХ администрации г. Кирова сообщил, что в настоящее время идет подготовка необходимой проектно-сметной документации, которая в дальнейшем будет направлена на госэкспертизу.

Олег Машковцев рекомендовал завершить все мероприятия с обеспечением жителей данного дома горячим водоснабжением до 1 апреля 2018 года.