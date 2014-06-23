В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

Поделиться новостью:

В поселке Вахруши жильцы улицы с говорящим названием - Школьная, протестуют против открывшегося здесь ларька. По их словам, любой желающий может приобрести здесь запрещенную спиртосодержащую жидкость и сигареты - в непосредственной близости от детского садика.Проблема с незаконной продажей фунфыриков и круглосуточным ларьком не кажется достаточно серьезной до тех пор, пока не видишь целую толпу людей, встречающую съемочную группу. Возле ларька на Школьной улице собрались десятки человек. Понимая, что привлекаем к себе много внимания, мы сразу же направляемся в ларек, пока там внезапно не начался технический перерыв. Первое, что замечаем — резкий запах сигаретного дыма.Знаменитых фунфыриков на прилавках нет. Продавцы уверенно заявляют, что не занимаются продажей алкоголя. Реализацию спиртосодержащей продукции не отрицают, но и лосьоны внезапно в магазине закончились.Пчеловодов в поселке Вахруши оказалось много. По словам местных жителей, магазин пользуется популярностью круглые сутки. Распиваются медовые лосьоны, не отходя от кассы буквально. Помимо того, что торговое помещение сильно прокурено, в нем не соблюдены и минимальные санэпидемические требования.Кроме оскорблений от продавцов ни местные жители, ни съемочная группа не услышали ничего. Ждать руководителя сотрудники ларька остались при закрытых дверях, к большому разочарованию постоянных клиентов. Зато высказались местные жители.Эти самые факты, не дожидаясь серьезных инцидентов, жителям приходится добывать самостоятельно. Самые активные женщины регулярно фиксируют на свои телефоны и пьяных покупателей лосьонов для пчеловодов и приобретение фунфыриков и даже их распитие. На этих кадрах видно, что очередному «пчеловоду» так и не хватило терпения добраться до "пасеки". Отпив медового лосьона, несмелой походкой мужчина продолжает путь.Двери ларька при нас так и не открылись. Толпа жаждущих ожидала открытия магазина за поворотом. Самым нетерпеливым лосьон выносили прямо на улицу.