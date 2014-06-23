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Новости / Общество

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларька

Вчера, 17:51 | Просмотров: 247 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В поселке Вахруши жильцы улицы с говорящим названием - Школьная, протестуют против открывшегося здесь ларька. По их словам, любой желающий может приобрести здесь запрещенную спиртосодержащую жидкость и сигареты - в непосредственной близости от детского садика.
 
 
Проблема с незаконной продажей фунфыриков и круглосуточным ларьком не кажется достаточно серьезной до тех пор, пока не видишь целую толпу людей, встречающую съемочную группу. Возле ларька на Школьной улице собрались десятки человек. Понимая, что привлекаем к себе много внимания, мы сразу же направляемся в ларек, пока там внезапно не начался технический перерыв. Первое, что замечаем — резкий запах сигаретного дыма.

- Здравствуйте! У вас накурено так. Курят прямо здесь у вас, да?

Знаменитых фунфыриков на прилавках нет. Продавцы уверенно заявляют, что не занимаются продажей алкоголя. Реализацию спиртосодержащей продукции не отрицают, но и лосьоны внезапно в магазине закончились.

- Медовый лосьон!
- Вот, пожалуйста, вам лосьон медовый. Намочена инструкция то только. Вот, пожалуйста. Это для пчеловодства, а кто куда принимает это уж…

Пчеловодов в поселке Вахруши оказалось много. По словам местных жителей, магазин пользуется популярностью круглые сутки. Распиваются медовые лосьоны, не отходя от кассы буквально. Помимо того, что торговое помещение сильно прокурено, в нем не соблюдены и минимальные санэпидемические требования.

- Ну, куда вы в туалет ходите вот скажите?
- Уходим. Перерыв вешаем и уходим.
- Перерыв. Да я не видела, что вы перерыв вешаете. А эти ходят за пузырями. Вчера видела из-за ларька выходят тут и мочатся. Тут и все.

- А до которого часа вы работаете?
- Круглосуточно.
- А лосьон медовый вы тоже круглосуточно продаете?
 - Да все они продают. Че у их. За соком ведь не придет никто в 12 часов ночи - давно ли сама-то пить не стала?
- А вы что мне подавали?
- Так что уж помолчи.

Кроме оскорблений от продавцов ни местные жители, ни съемочная группа не услышали ничего. Ждать руководителя сотрудники ларька остались при закрытых дверях, к большому разочарованию постоянных клиентов. Зато высказались местные жители.

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларькаЛЮБОВЬ АЛЁШИНА, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«У нас была тихая и спокойная улица. Сейчас все пьяное население нашего поселка ходит сюда к нам под гору. И это неадекватные, на мой взгляд, люди потому, что они не стесняются в своих выражениях. Они тут стоят курят около магазина, справляют свою нужду, люди видят из окон. И самое главное, конечно, волнует, кто дал разрешение на открытие этого магазина. Ни хозяина не смущает, ни того кто дал разрешение, то что у нас тут рядом детский сад».

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларькаЕЛЕНА ЗУБАРЕВА:
«Я тоже с работы возвращаюсь в 7 часов, и постоянно стреляют деньги. Из подворотни выбежит — дай 5 рублей. Это очень страшно. Аж, коленки трясутся. И дети у нас тут постоянно. Вообще все дети играют в основном как раз за этим ларьком. Понятно, что они из любопытства могут подобрать этот фунфырик. Допить из него. Не дай бог будет отравление или что-то такое».

В поселке Вахруши жильцы недовольны открытием ларькаДМИТРИЙ КОМАРОВ, ДЕПУТАТ СЛОБОДСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ:
«Нас возмущает еще здесь то, что как мы знаем на 180 дней имеется запрет продажи фунфырей. Так называемых да. Этих спиртосодержащих жидкостей. Но этот ларек открыт, всем все известно и ни одной проверки из следственных органов здесь не проводилось. На главу поселка мы выходили. С его слов понятно, что ему как администратору нужны факты».

Эти самые факты, не дожидаясь серьезных инцидентов, жителям приходится добывать самостоятельно. Самые активные женщины регулярно фиксируют на свои телефоны и пьяных покупателей лосьонов для пчеловодов и приобретение фунфыриков и даже их распитие. На этих кадрах видно, что очередному «пчеловоду» так и не хватило терпения добраться до "пасеки". Отпив медового лосьона, несмелой походкой мужчина продолжает путь.

- Вот что остается. Это возможно не их продукция, но вот у них смотрите, пожалуйста. Вот там валяется.

Двери ларька при нас так и не открылись. Толпа жаждущих ожидала открытия магазина за поворотом. Самым нетерпеливым лосьон выносили прямо на улицу.


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