В Советске прошел областной конкурс "Созвездие талантов" для людей с ограниченными возможностями
Сегодня, 10:17 | Просмотров: 162 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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- Мы решили воплотить сказку в жизнь. Во время создания картины не пострадало ни одно деревце. Идея у нас совместная. Один придумает, другой дополняет. Вот неделя работы и...
Нынешняя выставка была посвящена Году экологии. Красочные работы делались по теме «Земля - наш дом родной!». Задача участников не только создать композиции, но и презентовать свои творения в стихотворной, песенной или любой другой форме.
А вот дружный коллектив Верхошижемского психоневрологического интерната вновь удивил. На смену беседке из дерева, привезенной в прошлом году в Советск, пришел исконно русский пейзаж, краше которого в мире не найти.
- Березки в золоте, кусты. Трава росой святой умыта. И солнцем налита досыта рожь колосится на полях.
РОМАН КНЯЗЕВ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЙ КОГКУСО "ВЕРХОШИЖЕМСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ":
«Ну, раньше когда работали на сенокосе, тоже вот вспоминается сразу. И животные, ферма, сенокос».
ЛЮДМИЛА УЛАНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЕРХОШИЖЕМСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СОВЕТСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
«Понимаете, творческая работа "Земля - наш дом родной". Мы в первую очередь подобрали то, что будем делать из природного материала. Сотрудники с проживающими съездили в лес. Набирали все, что можно было там взять. И потом подбирали это к картине».
ЛАРИСА РЕПИНА, ДИРЕКТОР СОВЕТСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
«Выделяются все. Все подходят творчески и ответственно. Жюри будет сложно выбрать победителя».
ЛЮДМИЛА УЛАНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЕРХОШИЖЕМСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СОВЕТСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
«Посмотрите, какая красота здесь. Это значит, что коллективы работают не только к конкурсу, а круглый год».
Отметим, что конкурс "Созвездие талантов" - это лишь часть целой программы, которая реализуется в регионе и направлена на социокультурную реабилитацию людей с заболеваниями психики. В Кирове их порядка семи тысяч. Благодаря конкурсу, часть из них уже может считать себя настоящими артистами. Люди выходят на сцену, и становится понятно - для них нет никаких барьеров!
Это вторая часть мероприятия - вокальный конкурс, состоящий из двух частей: соло и выступления ансамблей. Песенный репертуар разнообразный: от русской народной, эстрадной и бардовской песни до романса. По словам участников, друг друга они не считают конкурентами. Кто станет первым - решать жюри. Главное - принять участие и подарить праздник зрителю.
МАРИНА ЛОБАНОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ:
«Люди такого плана они более свободны и раскрыты на сцене. У меня как творческого человека больше бывает стеснения, волнения. А они более открыты, расположены к этому. Они светятся, они яркие и готовы дарить настроение людям. Все конечно затронули до глубины души. Просто молодцы. Правда, здорово».
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