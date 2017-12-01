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В Советске прошел областной конкурс "Созвездие талантов" для людей с ограниченными возможностями

Сегодня, 10:17 | Просмотров: 162 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Советске второй год подряд прошел областной конкурс "Созвездие талантов" среди получателей социальных услуг, проживающих в психоневрологических интернатах. Вовлечение их в общую социокультурную жизнь - одно из направлений масштабной программы по созданию Доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
 
 
Как и год назад с самого утра в фойе районного Дома народного творчества праздничный суетливый шум и краски. В этот день на одной площадке собрались десятки особенных людей, для которых так важно быть услышанными, быть в центре внимания и просто - счастливыми. Областной конкурс "Созвездие талантов" - хороший повод для людей с психическими заболеваниями, чтобы заявить о себе. Первый этап конкурса - выставка творческих работ.

- Мы решили воплотить сказку в жизнь. Во время создания картины не пострадало ни одно деревце. Идея у нас совместная. Один придумает, другой дополняет. Вот неделя работы и...

Нынешняя выставка была посвящена Году экологии. Красочные работы делались по теме «Земля - наш дом родной!». Задача участников не только создать композиции, но и презентовать свои творения в стихотворной, песенной или любой другой форме.

А вот дружный коллектив Верхошижемского психоневрологического интерната вновь удивил. На смену беседке из дерева, привезенной в прошлом году в Советск, пришел исконно русский пейзаж, краше которого в мире не найти.

- Березки в золоте, кусты. Трава росой святой умыта. И солнцем налита досыта рожь колосится на полях.

В Советске прошел областной конкурс "Созвездие талантов" для людей с ограниченными возможностямиРОМАН КНЯЗЕВ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЙ КОГКУСО "ВЕРХОШИЖЕМСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ":
«Ну, раньше когда работали на сенокосе, тоже вот вспоминается сразу. И животные, ферма, сенокос».
 
 
Творческие работы представили 11 учреждений. Как участники конкурса, они к нему готовились тщательно и с выдумкой. Нынешняя выставка декоративно-прикладного искусства от прошлогодней разительно отличалась. Самое важное, что было подмечено посетителями экспозиции это растущее мастерство авторов. Хотя в творческом процессе они были ограничены размерами художественного полотна и определенными материалами, которые требовалось использовать.

ЛЮДМИЛА УЛАНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЕРХОШИЖЕМСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СОВЕТСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
«Понимаете, творческая работа "Земля - наш дом родной". Мы в первую очередь подобрали то, что будем делать из природного материала. Сотрудники с проживающими съездили в лес. Набирали все, что можно было там взять. И потом подбирали это к картине».

В Советске прошел областной конкурс "Созвездие талантов" для людей с ограниченными возможностямиЛАРИСА РЕПИНА, ДИРЕКТОР СОВЕТСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
«Выделяются все. Все подходят творчески и ответственно. Жюри будет сложно выбрать победителя».

ЛЮДМИЛА УЛАНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВЕРХОШИЖЕМСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СОВЕТСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
«Посмотрите, какая красота здесь. Это значит, что коллективы работают не только к конкурсу, а круглый год».
Отметим, что конкурс "Созвездие талантов" - это лишь часть целой программы, которая реализуется в регионе и направлена на социокультурную реабилитацию людей с заболеваниями психики. В Кирове их порядка семи тысяч. Благодаря конкурсу, часть из них уже может считать себя настоящими артистами. Люди выходят на сцену, и становится понятно - для них нет никаких барьеров!

Это вторая часть мероприятия - вокальный конкурс, состоящий из двух частей: соло и выступления ансамблей. Песенный репертуар разнообразный: от русской народной, эстрадной и бардовской песни до романса. По словам участников, друг друга они не считают конкурентами. Кто станет первым - решать жюри. Главное - принять участие и подарить праздник зрителю.

В Советске прошел областной конкурс "Созвездие талантов" для людей с ограниченными возможностямиМАРИНА ЛОБАНОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ:
«Люди такого плана они более свободны и раскрыты на сцене. У меня как творческого человека больше бывает стеснения, волнения. А они более открыты, расположены к этому. Они светятся, они яркие и готовы дарить настроение людям. Все конечно затронули до глубины души. Просто молодцы. Правда, здорово».
 
 
Второй по счету конкурс "Созвездие талантов" в очередной раз доказал. Подобные мероприятия позволяют развивать творческий потенциал получателей социальных услуг и вовлекают их в активную социальную и творческую жизнь общества.


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