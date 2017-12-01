В Советске прошел областной конкурс "Созвездие талантов" для людей с ограниченными возможностями

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«Ну, раньше когда работали на сенокосе, тоже вот вспоминается сразу. И животные, ферма, сенокос».

«Люди такого плана они более свободны и раскрыты на сцене. У меня как творческого человека больше бывает стеснения, волнения. А они более открыты, расположены к этому. Они светятся, они яркие и готовы дарить настроение людям. Все конечно затронули до глубины души. Просто молодцы. Правда, здорово».

В Советске второй год подряд прошел областной конкурс "Созвездие талантов" среди получателей социальных услуг, проживающих в психоневрологических интернатах. Вовлечение их в общую социокультурную жизнь - одно из направлений масштабной программы по созданию Доступной среды для людей с ограниченными возможностями.Как и год назад с самого утра в фойе районного Дома народного творчества праздничный суетливый шум и краски. В этот день на одной площадке собрались десятки особенных людей, для которых так важно быть услышанными, быть в центре внимания и просто - счастливыми. Областной конкурс "Созвездие талантов" - хороший повод для людей с психическими заболеваниями, чтобы заявить о себе. Первый этап конкурса - выставка творческих работ.Нынешняя выставка была посвящена Году экологии. Красочные работы делались по теме «Земля - наш дом родной!». Задача участников не только создать композиции, но и презентовать свои творения в стихотворной, песенной или любой другой форме.А вот дружный коллектив Верхошижемского психоневрологического интерната вновь удивил. На смену беседке из дерева, привезенной в прошлом году в Советск, пришел исконно русский пейзаж, краше которого в мире не найти.Творческие работы представили 11 учреждений. Как участники конкурса, они к нему готовились тщательно и с выдумкой. Нынешняя выставка декоративно-прикладного искусства от прошлогодней разительно отличалась. Самое важное, что было подмечено посетителями экспозиции это растущее мастерство авторов. Хотя в творческом процессе они были ограничены размерами художественного полотна и определенными материалами, которые требовалось использовать.Это вторая часть мероприятия - вокальный конкурс, состоящий из двух частей: соло и выступления ансамблей. Песенный репертуар разнообразный: от русской народной, эстрадной и бардовской песни до романса. По словам участников, друг друга они не считают конкурентами. Кто станет первым - решать жюри. Главное - принять участие и подарить праздник зрителю.Второй по счету конкурс "Созвездие талантов" в очередной раз доказал. Подобные мероприятия позволяют развивать творческий потенциал получателей социальных услуг и вовлекают их в активную социальную и творческую жизнь общества.