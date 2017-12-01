Министерство охраны окружающей среды продолжает мониторинг работы недропользователей
Сегодня, 10:24 | Просмотров: 126 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
АНДРЕЙ ПОЯРКОВ, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В данном случае мы имеем здесь противопожарный пруд и вместе с тем, согласно обращению, которое к нам поступило, здесь может вестись добыча полезных ископаемых попутно, песок здесь вполне по качеству подходит для производства строительных работ, поэтому в данный момент эти факты проверяются, устанавливаются все обстоятельства, характер объекта, его назначение, правомерность его возведения».
Случаев, когда добыча полезных ископаемых на территории области совершается с нарушением требований законодательства, достаточно. Всего в этом году выявлено 28 случаев использования недр с нарушениями установленных лицензионных требований и 16 случаев, когда разработка велась без лицензии.
ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас на геопортале содержится информация о границах лицензионных месторождений, эти границы нанесены на карту, мы можем достаточно просто определить, какое месторождение находится в разработке, можем получить информацию, когда была выдана лицензия, на какой вид полезных ископаемых, какому недропользователю».
ЛИДИЯ СИДОРЕНКО, КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И НЕДР МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основными экологическими требованиями являются - недопущение самовольного пользования недрами, достоверный учет извлекаемых полезных ископаемых из недр, государственная экспертиза запасов, приведение земельных участков, нарушенных при разработке месторождений в состояние, пригодное для их дальнейшего использования».
ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Министерство охраны окружающей среды Кировской области просит неравнодушных жителей нашего региона в случае выявления фактов безлицензионной добычи или при наличии подозрений на такую добычу, направлять информацию к нам в министерство, сообщать по телефону 64-61-99 или 64-61-77, при возможности, если есть под рукой сотовый телефон, сделать несколько фотографий либо короткую видеозапись по моменту фиксации правонарушений».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!