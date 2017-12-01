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Новости / Общество

Министерство охраны окружающей среды продолжает мониторинг работы недропользователей

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 126 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Министерство охраны окружающей среды продолжает мониторинг работы недропользователей, которые ведут добычу полезных ископаемых на территории области. Только в этом году выявлено 28 случаев использования недр с нарушениями и 16 случаев, когда разработка велась без лицензии.
 
 
Территория Бобинского лесничества входит в состав зеленой зоны Кирова, Слободского и Кирово-Чепецка. Разработка полезных ископаемых здесь запрещена, кроме тех случаев, когда лицензия была выдана до создания зеленой зоны. Поэтому каждый выявленный факт пользования недрами сейчас проверяют госинспекторы в области охраны окружающей среды.

Министерство охраны окружающей среды продолжает мониторинг работы недропользователейАНДРЕЙ ПОЯРКОВ, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В данном случае мы имеем здесь противопожарный пруд и вместе с тем, согласно обращению, которое к нам поступило, здесь может вестись добыча полезных ископаемых попутно, песок здесь вполне по качеству подходит для производства строительных работ, поэтому в данный момент эти факты проверяются, устанавливаются все обстоятельства, характер объекта, его назначение, правомерность его возведения».

Случаев, когда добыча полезных ископаемых на территории области совершается с нарушением требований законодательства, достаточно. Всего в этом году выявлено 28 случаев использования недр с нарушениями установленных лицензионных требований и 16 случаев, когда разработка велась без лицензии.

Министерство охраны окружающей среды продолжает мониторинг работы недропользователейТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас на геопортале содержится информация о границах лицензионных месторождений, эти границы нанесены на карту, мы можем достаточно просто определить, какое месторождение находится в разработке, можем получить информацию, когда была выдана лицензия, на какой вид полезных ископаемых, какому недропользователю».
 
 
В целом минерально-сырьевая база Кировской области представлена месторождениями более 20 видов полезных ископаемых, запасы которых прошли государственную экспертизу и учтены государственным фондом недр. Недра - достояние государства, поэтому разработку месторождений можно производить только после оформления специального государственного разрешения в виде лицензии.

Министерство охраны окружающей среды продолжает мониторинг работы недропользователейЛИДИЯ СИДОРЕНКО, КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И НЕДР МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основными экологическими требованиями являются - недопущение самовольного пользования недрами, достоверный учет извлекаемых полезных ископаемых из недр, государственная экспертиза запасов, приведение земельных участков, нарушенных при разработке месторождений в состояние, пригодное для их дальнейшего использования».
 
 
Одним из примеров положительной работы по добыче полезных ископаемых и выполнению лицензионных условий является Акционерное общество «Чимбулатский карьер», которое разрабатывает месторождение карбонатных пород «Пикинское» в Советском районе.

ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Министерство охраны окружающей среды Кировской области просит неравнодушных жителей нашего региона в случае выявления фактов безлицензионной добычи или при наличии подозрений на такую добычу, направлять информацию к нам в министерство, сообщать по телефону 64-61-99 или 64-61-77, при возможности, если есть под рукой сотовый телефон, сделать несколько фотографий либо короткую видеозапись по моменту фиксации правонарушений».
 
 
Отметим, что безлицензионная добыча карается штрафом до 800 тысяч рублей либо уголовной ответственностью, а нарушение существенных условий лицензий может повлечь за собой досрочное прекращение права пользования недрами.


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