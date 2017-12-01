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Новости / Общество

Депутаты городской думы рассмотрели несколько десятков вопросов

Сегодня, 10:40 | Просмотров: 130 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Депутаты городской думы рассмотрели несколько десятков вопросов. В том числе изменения в программе приватизации муниципального имущества.
 
 
Третье заседание кировской городской думы шестого созыва запомнится жаркими дискуссиями. В повестке дня 23-и вопроса, но за первые полтора часа депутаты рассмотрели всего четыре. В самом начале народные избранники обсудили программу приватизации муниципальной собственности. Она рассчитана на три года.

Депутаты городской думы рассмотрели несколько десятков вопросовНАТАЛЬЯ МАМЕДОВА, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В 2018 году предлагаем к продаже 106 объектов. Из них 10 объектов - это отдельные здания с земельными участками.  Далее, 70 объектов - это не жилые помещения, находящиеся в жилых домах или не жилых зданиях в основном - это подвальные помещения, цоколь или первые этажи».

Доход от продажи объектов, которые сегодня принадлежат городу, только в 2018-м году должна принести кировскому бюджету более трехсот миллионов рублей. Еще 600 миллионов принесет продажа акций. Но некоторые депутаты уверены, можно получить от сделок гораздо больший доход, поэтому не стоит торопиться с голосованием по этому вопросу.

Депутаты городской думы рассмотрели несколько десятков вопросовЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА Г. КИРОВА:
«Юристы должны сказать, если мы на декабрь переносим сейчас рассмотрение программы приватизации на 18-й - 20й годы, каким образом это отразится. У нас ведь сегодня действует программа приватизации, которая утверждена. Я считаю, что никакого коллапса у нас не возникает».

В программу приватизации включены такие известные объекты и организации, как гостиница "Губернская", Детский мир и ряд других. Некоторые из них приносят неплохой доход городу. Дискуссия развернулась вокруг экопредприятия "Куприт". Оно приносит городскому бюджету регулярный доход, примерно 8 миллионов рублей ежегодно. Его приватизация так же может негативно отразится на экологии.

Депутаты городской думы рассмотрели несколько десятков вопросовИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Куприт - это предприятие, которое, мало того, что прибыльное, оно еще и выполняет функции сбора промышленных отходов. Важнейшая площадка для города. В частные руки ее отдавать нельзя. Я очень удивлен, что оно здесь оказалось в плане приватизации, я думаю, что мы сейчас совместными усилиями решим этот вопрос».

Решение нашлось. Ряд депутатов выступили с инициативой пересмотреть программу приватизации муниципальной собственности. Глава администрации города Илья Шульгин это предложение поддержал. Он убедил народных избранников, что принятие этого вопроса следует перенести на декабрь.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Вопрос вызвал у вас и вопросов и справедливых замечаний. Думаю, что мы за этот месяц время зря не проведем. Составим альтернативный план приватизации, который учтет все интересы города».

Еще один ключевой вопрос, который обсуждался на заседании гордумы - это бюджет на 2018-й и плановый период 2019-го и 2020-го годов. В следующем году главный финансовый документ пока дефицитный. Расходы превысят доходы на более чем на триста миллионов рублей.

Депутаты городской думы рассмотрели несколько десятков вопросовВЯЧЕСЛАВ КУЛИСТОВ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Бюджет сформирован исходя из прогноза социально-экономического развития города, предполагающего сдержанные темпы роста. Доходы бюджета муниципального образования "Город Киров" на 2018й год составят 11 613,6 млн. Расходы бюджета 11 931,1 млн. рублей».

Бюджет города Кирова, как и в прежние годы, будет социально-ориентированным. Более половины расходов - это социально-культурная сфера.

Депутаты городской думы рассмотрели несколько десятков вопросовАЛЕКСЕЙ РЯБОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Это, прежде всего - поддержание функционирования школ, детских садов, это социальная политика. Физическая культура и спорт. Сохранены все социальные выплаты и льготы».
 
Депутаты отметили, сохранены будут все социальные выплаты и льготы. Кроме того, значительные деньги будут вложены в благоустройство. Более миллиарда рублей пойдут на ремонт дорог в областном центре.

АЛЕКСЕЙ РЯБОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Мы смогли найти деньги на снос аварийных деревьев на территории дошкольных учреждений, школ, на ремонт сельских гравийных дорог. На ямочный ремонт, на многое другое».

Если в следующем году бюджет будет дефицитным, то в 2019-м он, по прогнозу, практически выйдет в ноль, дефицит составит только 2 миллиона рублей. А уже в 2020м доходы превысят расходы на 70 миллионов рублей. Депутаты гордумы обсудили ряд положений документа. Бюджет был принят абсолютным большинством голосов.

АЛЕКСЕЙ РЯБОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Хочу сказать, что бюджет - это живой организм, он подлежит корректировке. Самое важное, что те основные моменты, которые озвучивали депутаты, в бюджете заложены».

Не все пункты повестки дня были приняты. Так народные избранники отказались вносить изменения в порядок налогообложения физических лиц. Отметим, всего в ходе заседания думы обсуждались 23 вопроса. Депутаты утвердили нового руководителя контрольно-счетной палаты города. Кроме того, народные избранники обсудили исполнение наказов избирателей.


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