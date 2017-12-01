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Депутаты городской думы рассмотрели несколько десятков вопросов. В том числе изменения в программе приватизации муниципального имущества.Третье заседание кировской городской думы шестого созыва запомнится жаркими дискуссиями. В повестке дня 23-и вопроса, но за первые полтора часа депутаты рассмотрели всего четыре. В самом начале народные избранники обсудили программу приватизации муниципальной собственности. Она рассчитана на три года.Доход от продажи объектов, которые сегодня принадлежат городу, только в 2018-м году должна принести кировскому бюджету более трехсот миллионов рублей. Еще 600 миллионов принесет продажа акций. Но некоторые депутаты уверены, можно получить от сделок гораздо больший доход, поэтому не стоит торопиться с голосованием по этому вопросу.В программу приватизации включены такие известные объекты и организации, как гостиница "Губернская", Детский мир и ряд других. Некоторые из них приносят неплохой доход городу. Дискуссия развернулась вокруг экопредприятия "Куприт". Оно приносит городскому бюджету регулярный доход, примерно 8 миллионов рублей ежегодно. Его приватизация так же может негативно отразится на экологии.Решение нашлось. Ряд депутатов выступили с инициативой пересмотреть программу приватизации муниципальной собственности. Глава администрации города Илья Шульгин это предложение поддержал. Он убедил народных избранников, что принятие этого вопроса следует перенести на декабрь.Еще один ключевой вопрос, который обсуждался на заседании гордумы - это бюджет на 2018-й и плановый период 2019-го и 2020-го годов. В следующем году главный финансовый документ пока дефицитный. Расходы превысят доходы на более чем на триста миллионов рублей.Бюджет города Кирова, как и в прежние годы, будет социально-ориентированным. Более половины расходов - это социально-культурная сфера.Депутаты отметили, сохранены будут все социальные выплаты и льготы. Кроме того, значительные деньги будут вложены в благоустройство. Более миллиарда рублей пойдут на ремонт дорог в областном центре.Если в следующем году бюджет будет дефицитным, то в 2019-м он, по прогнозу, практически выйдет в ноль, дефицит составит только 2 миллиона рублей. А уже в 2020м доходы превысят расходы на 70 миллионов рублей. Депутаты гордумы обсудили ряд положений документа. Бюджет был принят абсолютным большинством голосов.Не все пункты повестки дня были приняты. Так народные избранники отказались вносить изменения в порядок налогообложения физических лиц. Отметим, всего в ходе заседания думы обсуждались 23 вопроса. Депутаты утвердили нового руководителя контрольно-счетной палаты города. Кроме того, народные избранники обсудили исполнение наказов избирателей.