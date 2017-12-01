В нашем регионе заработал "Федеральный реестр инвалидов"
Сегодня, 12:04 | Просмотров: 149 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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«Если вы зарегистрированы на портале Госуслуг у вас есть дополнительная возможность воспользоваться единым реестром инвалидов. Теперь не нужно обращаться в разные организации, тратить на это время».
Получить информацию о назначенных выплатах и льготах, подать заявления о назначении пенсии и соцвыплат, все это инвалиды теперь могут сделать, не выходя из дома. Услуги доступны в электронном виде благодаря созданию "Федерального реестра инвалидов".
НИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня первичное наполнение базы сформировано. В КО те, кого мы опросили 9 процентовзарегестрированы на портале госуслуг уже обратились к этому реестру и получили необходимую информацию».
ИРИНА ФРОЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В Г. КИРОВЕ:
«Граждане, которым определена группа инвалидности, обращаются к специалистам ПФ, которые находятся на территории МСЭ и подают необходимые док-ты для установления пенсии и других выплат».
Кстати, медицинскую экспертизу теперь можно пройти в одном месте, в удобное время.
ЕЛЕНА РЫЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЕ ГЛАВНОГО БЮРО МСЭ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Главное бюро МСЭ расположено сейчас по одному адресу - Хлебозаводской проезд, 7. Здесь проходит освидетельствование граждан в десяти бюро и трем экспертизам».
В полную силу, с участием всех поставщиков и потребителей информации "Федеральный реестр инвалидов" будет работать с 2018 года.
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