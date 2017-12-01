В нашем регионе заработал "Федеральный реестр инвалидов"

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«Сегодня первичное наполнение базы сформировано. В КО те, кого мы опросили 9 процентовзарегестрированы на портале госуслуг уже обратились к этому реестру и получили необходимую информацию».

Вся информация в одном месте. В Кировской области начал работать "Федеральный реестр инвалидов". Официальный старт системы состоится в январе 2018 года, но воспользоваться услугами реестра можно уже сейчас.Получить информацию о назначенных выплатах и льготах, подать заявления о назначении пенсии и соцвыплат, все это инвалиды теперь могут сделать, не выходя из дома. Услуги доступны в электронном виде благодаря созданию "Федерального реестра инвалидов".Создав "личный кабинет инвалида" в "Федеральном реестре инвалидов" человек может видеть всю необходимую информацию, а так же подавать заявления на выплаты и льготы в любые госструктуры. Кроме того, за счет интеграции сведений в одном ресурсе, инвалидам теперь не нужно собирать справки. Чтобы подтвердить статус инвалида, теперь достаточно пройти медэкспертизу, без похода в пенсионный фонд. Новшества появились и для тех, кто впервые получил группу.Кстати, медицинскую экспертизу теперь можно пройти в одном месте, в удобное время.В полную силу, с участием всех поставщиков и потребителей информации "Федеральный реестр инвалидов" будет работать с 2018 года.