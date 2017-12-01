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Новости / Общество

В нашем регионе заработал "Федеральный реестр инвалидов"

Сегодня, 12:04 | Просмотров: 149 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Вся информация в одном месте. В Кировской области начал работать "Федеральный реестр инвалидов". Официальный старт системы состоится в январе 2018 года, но воспользоваться услугами реестра можно уже сейчас.
 
В нашем регионе заработал "Федеральный реестр инвалидов"ИРИНА ФИЛИМОНОВА, СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В Г. КИРОВЕ:
«Если вы зарегистрированы на портале Госуслуг у вас есть дополнительная возможность воспользоваться единым реестром инвалидов. Теперь не нужно обращаться в разные организации, тратить на это время».

Получить информацию о назначенных выплатах и льготах, подать заявления о назначении пенсии и соцвыплат, все это инвалиды теперь могут сделать, не выходя из дома. Услуги доступны в электронном виде благодаря созданию "Федерального реестра инвалидов".

В нашем регионе заработал "Федеральный реестр инвалидов"НИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня первичное наполнение базы сформировано. В КО те, кого мы опросили 9 процентовзарегестрированы на портале госуслуг уже обратились к этому реестру и получили необходимую информацию».
 
 
Создав "личный кабинет инвалида" в "Федеральном реестре инвалидов" человек может видеть всю необходимую информацию, а так же подавать заявления на выплаты и льготы в любые госструктуры. Кроме того, за счет интеграции сведений в одном ресурсе, инвалидам теперь не нужно собирать справки. Чтобы подтвердить статус инвалида, теперь достаточно пройти медэкспертизу, без похода в пенсионный фонд. Новшества появились и для тех, кто впервые получил группу.

В нашем регионе заработал "Федеральный реестр инвалидов"ИРИНА ФРОЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В Г. КИРОВЕ:
«Граждане, которым определена группа инвалидности, обращаются к специалистам ПФ, которые находятся на территории МСЭ и подают необходимые док-ты для установления пенсии и других выплат».

Кстати, медицинскую экспертизу теперь можно пройти в одном месте, в удобное время.

В нашем регионе заработал "Федеральный реестр инвалидов"ЕЛЕНА РЫЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЕ ГЛАВНОГО БЮРО МСЭ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Главное бюро МСЭ расположено сейчас по одному адресу - Хлебозаводской проезд, 7. Здесь проходит освидетельствование граждан в десяти бюро и трем экспертизам».

В полную силу, с участием всех поставщиков и потребителей информации "Федеральный реестр инвалидов" будет работать с 2018 года.


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