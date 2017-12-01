Совещание с главными конструкторами ОПК

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В правительстве региона прошло совещание, которое было посвящено вопросам диверсификации и кооперации предприятий ОПК. Президент России поставил задачу увеличить доли гражданской продукции и продукции двойного назначения в общем объеме производства до 50-ти процентов.На территории региона находится 12 стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса России, производящих высокотехнологичную продукцию для обеспечения обороноспособности страны. Правительство области проводит большую работу с федеральным центром по вопросам загрузки и расширения портфеля заказов кировских предприятий ОПК как военной, так и гражданской продукцией. Недавно Президент России поставил задачу перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса по увеличению к 2030 году доли гражданской продукции и продукции двойного назначения в общем объеме производства до 50-ти %.Одна из задач Совета распространить свой положительный опыт на межрегиональном уровне. Именно поэтому был расширен состав представителями концернов и научных институтов из других субъектов.Среди участников были и представители исследовательского института "Курс" входящего в концерн, который является ведущей организацией по морской приборной технике и морским информационным управляющим системам. Концерн готов к сотрудничеству с Сосновским судостроительным заводом.Также участникам совещания были представлены результаты работы по отбору проектов, возможных к кооперации, по выпуску оборудования, деталей, комплектующих, расходных материалов для предприятий сельскохозяйственной и лесной промышленности.В качестве успешного примера по диверсификации предприятий ОПК можно привести Электромашиностроительный завод "Лепсе", который производит погружное насосное оборудование для нефтегазовой промышленности.Дальнейшее развитие региона зависит от перспективного роста показателей промышленного блока. Совещание главных конструкторов области позволило не только обменяться позитивным опытом, но дало старт новым проектам и инициативам.