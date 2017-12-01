Совещание с главными конструкторами ОПК
Сегодня, 15:25 | Просмотров: 110 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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На территории региона находится 12 стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса России, производящих высокотехнологичную продукцию для обеспечения обороноспособности страны. Правительство области проводит большую работу с федеральным центром по вопросам загрузки и расширения портфеля заказов кировских предприятий ОПК как военной, так и гражданской продукцией. Недавно Президент России поставил задачу перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса по увеличению к 2030 году доли гражданской продукции и продукции двойного назначения в общем объеме производства до 50-ти %.
МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В рамках этого госпоручения мы провели глобальную работу с предприятиями ОПК и создали уникальный механизм комплексного взаимодействия власти, науки и бизнеса. По инициативе Правительства был сформирован Совет главных конструкторов Кировской области и инжиниринговый центр. В продолжение работы по диверсификации имеет процесс создания Инжинирингового центра при Опорном вузе. Вся эта деятельность направлена на увеличение доли в объеме производства предприятий ОПК продукции гражданского и двойного назначения».
Одна из задач Совета распространить свой положительный опыт на межрегиональном уровне. Именно поэтому был расширен состав представителями концернов и научных институтов из других субъектов.
СЕРГЕЙ ГАЛЯТКИН, НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ СВАРКИ ФГУП "ЦНИИ КМ "ПРОМЕТЕЙ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
«Такие встречи очень интересны, позволяют найти точки соприкосновения и в дальнейшем сформировать долгосрочные проекты».
Среди участников были и представители исследовательского института "Курс" входящего в концерн, который является ведущей организацией по морской приборной технике и морским информационным управляющим системам. Концерн готов к сотрудничеству с Сосновским судостроительным заводом.
ДМИТРИЙ ВАВИЛОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АО "ЦНИИ "КУРС" Г. МОСКВА:
«Это даст возможность, чтобы продукция была включена во все проекты новых кораблей и судов, и увеличить возможность объемов выпуска продукции».
Также участникам совещания были представлены результаты работы по отбору проектов, возможных к кооперации, по выпуску оборудования, деталей, комплектующих, расходных материалов для предприятий сельскохозяйственной и лесной промышленности.
ИВАН ГУБИН, ДИРЕКТОР ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ФГБУ ВО "ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ":
«Мой призыв предприятиям простой, смотрите на свою молодежь. Они достаточно интересные и креативные. Прошу поддержать их в проектах. Мы готовы с ними дальше работать. Осуществлять экспертное сопровождение и помощь в разработках».
В качестве успешного примера по диверсификации предприятий ОПК можно привести Электромашиностроительный завод "Лепсе", который производит погружное насосное оборудование для нефтегазовой промышленности.
СЕРГЕЙ УТЕНКОВ, ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР АО "ЭМСЗ "ЛЕПСЕ":
«Здесь применены новейшие, уникальные технологии. Сейчас мы выходим на промышленные поставки».
Дальнейшее развитие региона зависит от перспективного роста показателей промышленного блока. Совещание главных конструкторов области позволило не только обменяться позитивным опытом, но дало старт новым проектам и инициативам.
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