В Кировской области объявили метеопредупреждение.
Сегодня, 15:28 | Просмотров: 151 | Версия для печати
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2 декабря в Кирове и области ожидаются сильные осадки в виде мокрого дождя и снега.
Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Вероятен ледяной дождь.
На дорогах - накат и гололедица.
Возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения и системы ЖКХ, увеличение количества техногенных пожаров.
Температура воздуха ночью -3,-8 °C, днем -3,+2 °C.
Добавим, что метеопредупреждение объявлено и в соседних регионах.
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