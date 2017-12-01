В Кировской области объявили метеопредупреждение.

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2 декабря в Кирове и области ожидаются сильные осадки в виде мокрого дождя и снега.

Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Вероятен ледяной дождь.

На дорогах - накат и гололедица.

Возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев, нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения и системы ЖКХ, увеличение количества техногенных пожаров.

Температура воздуха ночью -3,-8 °C, днем -3,+2 °C.

Добавим, что метеопредупреждение объявлено и в соседних регионах.