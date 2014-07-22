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Новости / Общество

Юные пешеходы смогли увидеть дорожную ситуацию со стороны инспектора ДПС

Вчера, 10:30 | Просмотров: 135 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Пять минут из жизни дорожно-патрульной службы. Ученики кировского клуба "Фемида" узнали о нюансах работы сотрудников ДПС. Каких именно?

- Наша задача - безопасность участников дорожного движения.

Позднее время и морозная погода им нипочем, интерес берет верх. Ученики клуба "Фемида" пришли познакомиться с "изнанкой" службы сотрудников Дорожно-патрульной службы.

Юные пешеходы смогли увидеть дорожную ситуацию со стороны инспектора ДПСАЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ БДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Сегодня в рамках проф. рейдов на дорогах Кирова работают 11 нарядов ДПС. Которые работают по выявлению правил дорожного движения пешеходами и водителями при проезде пешеходных переходов».
 
 
С начала 2017 года на дорогах города Кирова произошло 294 ДТП с участием пешеходов: 282 человека пострадали, 24 - погибли. В рамках мероприятия "Пять минут из жизни сотрудника Дорожно-патрульной службы" юные кировчане повторили основные правила дорожного движения и на деле увидели, насколько серьезна и сложна работа в полиции.

- Я думаю, что профессия полицейского очень сложная, потому что он должен постоять за свою жизнь, когда ему грозит опасность.
- Я хотела бы стать полицейским.
- Я это решила сама, мне интересна эта сфера.
 
 
Особый интерес у ребят вызвал специальный транспорт ДПС.

- В спецавтомобиле имеется три видеорегистратора, которые снимают, что происходит впереди, сзади и в салоне.

Еще "маяки", рация, жезл и многое другое помогают в нелегкой работе сотрудников Дорожно-патрульной службы.


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