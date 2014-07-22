Юные пешеходы смогли увидеть дорожную ситуацию со стороны инспектора ДПС

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«Сегодня в рамках проф. рейдов на дорогах Кирова работают 11 нарядов ДПС. Которые работают по выявлению правил дорожного движения пешеходами и водителями при проезде пешеходных переходов».

- Я это решила сама, мне интересна эта сфера.

Пять минут из жизни дорожно-патрульной службы. Ученики кировского клуба "Фемида" узнали о нюансах работы сотрудников ДПС. Каких именно?Позднее время и морозная погода им нипочем, интерес берет верх. Ученики клуба "Фемида" пришли познакомиться с "изнанкой" службы сотрудников Дорожно-патрульной службы.С начала 2017 года на дорогах города Кирова произошло 294 ДТП с участием пешеходов: 282 человека пострадали, 24 - погибли. В рамках мероприятия "Пять минут из жизни сотрудника Дорожно-патрульной службы" юные кировчане повторили основные правила дорожного движения и на деле увидели, насколько серьезна и сложна работа в полиции.Особый интерес у ребят вызвал специальный транспорт ДПС.Еще "маяки", рация, жезл и многое другое помогают в нелегкой работе сотрудников Дорожно-патрульной службы.