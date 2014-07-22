Юные пешеходы смогли увидеть дорожную ситуацию со стороны инспектора ДПС
Вчера, 10:30 | Просмотров: 135 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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- Наша задача - безопасность участников дорожного движения.
Позднее время и морозная погода им нипочем, интерес берет верх. Ученики клуба "Фемида" пришли познакомиться с "изнанкой" службы сотрудников Дорожно-патрульной службы.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ БДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Сегодня в рамках проф. рейдов на дорогах Кирова работают 11 нарядов ДПС. Которые работают по выявлению правил дорожного движения пешеходами и водителями при проезде пешеходных переходов».
- Я думаю, что профессия полицейского очень сложная, потому что он должен постоять за свою жизнь, когда ему грозит опасность.
- Я хотела бы стать полицейским.
- Я это решила сама, мне интересна эта сфера.
- В спецавтомобиле имеется три видеорегистратора, которые снимают, что происходит впереди, сзади и в салоне.
Еще "маяки", рация, жезл и многое другое помогают в нелегкой работе сотрудников Дорожно-патрульной службы.
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