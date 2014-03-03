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Новости / Общество

Услуги ГИБДД сегодня можно получить, не покидая дома

Вчера, 12:06 | Просмотров: 159 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Оформить машину без очередей и оплатить штрафы со скидкой в 30 процентов - все это можно сделать на сайте Госуслуги. Для этого необходима только регистрация и свободные 10 минут.

Для регистрации на сайте необходимы паспортные данные, страховое свидетельство, мобильный телефон. Зарегистрироваться можно с любого смартфона или компьютера.

Услуги ГИБДД сегодня можно получить, не покидая домаМИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Много людей считают, что пользоваться сайтом госуслуги - это очень сложно, очень трудно там разобраться, на самом деле, ничего сложного в этом нет. Достаточно иметь просто электронную почту и с паспортом зарегистрироваться. И после этого человек получает доступ к очень большому спектру возможностей. Очень удобно им пользоваться, очень удобно прибегать ко всему этому».

Записаться на прием к врачу, оформить загранпаспорт, зарегистрироваться по месту жительства - благодаря сайту можно упростить сложные манипуляции и не стоять в очередях.

- Допустим, разберем момент, когда люди обращаются для регистрации нового транспортного средства. Вам предлагают варианты. Допустим, регистрация транспортного средства.

Электронная услуга на сайте дает возможность получить скидку. Сейчас сайтом Госуслуги пользуются 25-30 процентов населения. Специально для них в отделении ГИБДД по понедельникам весь день принимают людей, которые записались через Госуслуги.

МИХАИЛ КИРИЛЛОВЫХ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день от негативной тенденции и пережитка прошлого века как живые очереди уже пора давно отказываться. Намного удобнее человеку даже через любой гаджет или мобильное приложение записаться на определенное время, в определенный нужный день, в который вам удобной прийти и получить очень приятный бонус как скидку в 30 процентов на любое действие».
 
Ошибки в датах, нажатие ненужных клавиш - рабочие моменты, которые могут возникнуть при заполнении заявлений. С вопросами и проблемами необходимо обращаться к сотруднику.


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