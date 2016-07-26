В Кировской области завершилась охота на медведя

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30 ноября завершился сезон осенней охоты на бурого медведя. Об этом сообщило министерство охраны окружающей среды Кировской области.В осеннем сезоне 2017 года на добычу медведя в общедоступных охотничьих угодьях области было выдано 77 разрешений (69 - в 2016 году), по которым добыто чуть менее 20 животных (16 - в прошлом году).Низкий процент отстрела медведя связан с тем, что охота на этого зверя является одной из самых сложных и опасных. В целом в год на территории Кировской области добывается порядка 200-220 медведей при средней численности более 6 тыс. особей.- Согласно Правилам охоты, граждане, получившие разрешение на добычу этого зверя, обязаны сдать разрешения по месту его получения в течении 10 дней после отстрела животного или окончания срока охоты. За несвоевременную сдачу разрешений предусмотрен административный штраф, - отметили в министерстве.Следующая охота на медведя будет открыта с 21 марта по 19 мая. Охотникам необходимо будет обратиться за получением разрешения в министерство охраны окружающей среды Кировской области.Специалисты поясняют, что два срока охоты нужны для сохранения медведиц с медвежатами и связаны с запрещением в последние несколько лет охоты на берлоге. При таком виде добычи зверя охотник не видит, кто находится в берлоге и может подстрелить медведицу.