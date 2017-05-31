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Необычный урок в Синегорской школе с участием сотрудников УФСИН

Вчера, 15:20 | Просмотров: 154 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Необычный урок прошел в Синегорской школе в Нагорском районе. Ученики увидели показательные выступления сотрудников института повышения квалификации УФСИН и фильм об управлении.

Зачем преподавателям ВУЗа для сотрудников ФСИН ездить к детям в разные районы области, точно знает директор Синегорской школы. Эта дружба длится уже давно и выездное мероприятие в Синегорье сотрудники ведомства проводят уже второй раз.

Необычный урок в Синегорской школе с участием сотрудников УФСИНТАТЬЯНА КУЛИКОВА, ДИРЕКТОР МКОУ СОШ П. СИНЕГОРЬЕ:
«А вот если вы прислушаетесь - исполнения наказаний. Да, жизнь - сложная штука. Бывают победы, бывают неприятные моменты и, конечно, человек должен за все отвечать. А вот как отвечать? Учат. Руководитель этого института, его сотрудники, учат, а как же надо наказывать?».

Конечно, сотрудники УФСИН рассказывают о своей работе, но в первую очередь, поездки направлены на патриотическое воспитание. Свою деятельность в Кирове начальник института повышения квалификации начал 6 лет назад, тогда же началась активная работа с подростками. Сегодня деятельность сотрудников ведомства распространяется далеко за пределы областного центра.

Необычный урок в Синегорской школе с участием сотрудников УФСИНВАСИЛИЙ ПАНКРАТОВ, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОГО ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ:
«Детский дом Великорецкий и детский дом города Уржума. Буквально в ноябре месяце, нами было подписано соглашение о взаимодействии с домом ветеранов и инвалидов города Кирова. Патриотическое воспитание - это одна из главных целей, так мы люди в погонах и вот сегодня на открытии на линейке я сказал о том, что будущее подрастающее поколение это будущее не только региона, но и будущее страны».

Почему носить форму — почетно и насколько важно с доблестью и честью служить своей стране старшеклассникам рассказали на отдельном занятии по профориентации. Для тех, кому о выборе профессии задумываться еще рано — были организованы отдельные мастер-классы. Например, по рукопашному бою, который, по словам сотрудников всегда популярен у детей.

Необычный урок в Синегорской школе с участием сотрудников УФСИНАНДРЕЙ РЕДНИКОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ БОЕВОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ И ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
«Здесь я вот вас вот так вот схвачу, тут вас вот придержу. То есть, как вы сможете из такого-то захвата выбраться. То есть они какие-то начинают искать сложности, чтобы нам было потяжелее им ответить. Такие бывают моменты. Покажем защитные действия против ножа, при нападении с ножом. Как защищаться, как уходить, как нож держать».

Конечно, детям ножи не доверили, но достаточно красочно показали, каким техникам обучают сотрудников полиции.

- Он не ожидал. Это было экспромтом. На колени. Встать.

Еще одним сюрпризом для школьников стала демонстрация оружия и экипировки современного сотрудника спецслужб. Пистолеты, автоматы и винтовки — учебные, поэтому ограничений и запретов не было. Более того, детей научили сборке и разборке оружия.

Необычный урок в Синегорской школе с участием сотрудников УФСИНАЛЁНА СУЛЕЙМАНОВА:
«Понравилось. Я даже участвовала, как разобрать пистолет.
- На время?
- Да!
- Сколько?
- А нет, не на время, ну просто там разобрала, и мне все показывали».

Необычный урок в Синегорской школе с участием сотрудников УФСИНИВАН КОРОТКИХ:
«Как биться от этих ...бандитов, например.
- Как биться против бандитов? А сам что-то пробовал сделать или просто смотрел?
- Да нет, пробовал на друзьях
- На друзьях? Все живы-здоровы?
 - Да - вон стоят.

После завершения образовательной программы у детей появился шанс превзойти гостей в товарищеском матче по баскетболу. Эту возможность юные спортсмены не упустили. Счет 34-60 в пользу Синегорцев.


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