Необычный урок в Синегорской школе с участием сотрудников УФСИН

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Необычный урок прошел в Синегорской школе в Нагорском районе. Ученики увидели показательные выступления сотрудников института повышения квалификации УФСИН и фильм об управлении.Зачем преподавателям ВУЗа для сотрудников ФСИН ездить к детям в разные районы области, точно знает директор Синегорской школы. Эта дружба длится уже давно и выездное мероприятие в Синегорье сотрудники ведомства проводят уже второй раз.Конечно, сотрудники УФСИН рассказывают о своей работе, но в первую очередь, поездки направлены на патриотическое воспитание. Свою деятельность в Кирове начальник института повышения квалификации начал 6 лет назад, тогда же началась активная работа с подростками. Сегодня деятельность сотрудников ведомства распространяется далеко за пределы областного центра.Почему носить форму — почетно и насколько важно с доблестью и честью служить своей стране старшеклассникам рассказали на отдельном занятии по профориентации. Для тех, кому о выборе профессии задумываться еще рано — были организованы отдельные мастер-классы. Например, по рукопашному бою, который, по словам сотрудников всегда популярен у детей.Конечно, детям ножи не доверили, но достаточно красочно показали, каким техникам обучают сотрудников полиции.Еще одним сюрпризом для школьников стала демонстрация оружия и экипировки современного сотрудника спецслужб. Пистолеты, автоматы и винтовки — учебные, поэтому ограничений и запретов не было. Более того, детей научили сборке и разборке оружия.После завершения образовательной программы у детей появился шанс превзойти гостей в товарищеском матче по баскетболу. Эту возможность юные спортсмены не упустили. Счет 34-60 в пользу Синегорцев.