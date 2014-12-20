Ёлочные базары в Кирове начнут работать 20 декабря
Вчера, 17:58 | Просмотров: 113 | Версия для печати
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- юго-западный угол пересечения ул. Воровского и Екатерины Кочкиной;
- ул.Горького, у входа в парк им. С.М. Кирова с ул. Калинина;
- юго-восточный угол пересечения ул. Щорса и Пугачева (сквер);
- сквер у ОАО ВМП «Авитек»;
- ул. Лепсе, в районе дома дом № 3 (сквер);
- ул. Московская, 149;
- ул. Павла Корчагина, 215;
- ул. Баумана, 5;
- ул.Ленина, 102б.
Также в этот период откроются сезонные ярмарки по продаже натуральных ёлок на территории Центрального и Октябрьского рынков.
В управлении подчеркнули, что необходимым требованием к продавцам является наличие вывески с информацией для покупателей о наименовании организации, местонахождении (юридический адрес), режиме работы и ценах на продукцию. Кроме того, продавцы должны обеспечивать надлежащее санитарное состояния мест торговли, убирая за собой мусор и ветки.
У продавцов обязательно должны быть в наличии либо договор с организацией, имеющей право на заготовку и вырубку деревьев хвойных пород, либо документ, подтверждающий законное приобретение елей. При себе должны быть и товарно-транспортные накладные, содержащие сведения об источнике поступления товара.
Добавим, что предпринимателям также предлагается обеспечить декоративное ограждение и световое оформление территории, определенной для торговли натуральными ёлками.
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