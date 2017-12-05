Пригородный поезд Киров - Яр временно выводится из расписания
Сегодня, 09:07 | Просмотров: 118 | Версия для печати
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Всю подробную информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить:
- в Едином информационно-справочном центре по телефону 8 (800) 775-00-00,
- в справочной службе на железнодорожном вокзале,
- в пригородных билетных кассах,
- на сайте www.web.rzd,
- на сайте Пригородной компании АО «ВВППК» vvppk.ru.
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