В регионе впервые создана оперативная антибраконьерская группа

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В Кировской области продолжается борьба с браконьерами. В этом году усилена контрольно-надзорная деятельность управления охраны и использования животного мира. Результатом стало увеличение числа выявленных нарушений в сфере охоты: за 11 месяцев - свыше четырехсот нарушений, возбуждено 41 уголовное дело, вынесено несколько обвинительных приговоров.26 ноября во время рейда в охотугодьях Шабалинского района был выявлен факт незаконного отстрела лося. И лишь благодаря отважности и настойчивости охотинспекторов, а также быстрому реагированию сотрудников полиции, уйти нарушителю не удалось.Всего с начала года выявлено 405 нарушений в сфере охоты, и это уже на 100 больше, чем за весь прошлый год. Одним из главных объектов незаконной охоты является лось.Только в этом году возбуждено 41 уголовное дело по статье "Незаконная охота". Преступления были совершены в 18 районах области. Вынесено несколько обвинительных приговоров.Однако, специалисты считают, что наказание за незаконную охоту необходимо ужесточить. И первые результаты уже есть – значительное количество выявленных нарушений теперь заканчивается уголовными делами. А это позволяет системно реализовывать принцип неотвратимости наказания в сфере охоты.Правительство ведет активную работу по развитию производственного охотничьего контроля. Так, по инициативе вице-губернатора Максима Кочеткова впервые создана оперативная антибраконьерская группа, для которой было закуплено материально-техническое оснащение.В этом году между министерством охраны окружающей среды Кировской области, региональной Росгвардией и областным УМВД подписано соглашение о сотрудничестве в сфере охраны животного мира. И совместные мероприятия уже приносят свои результаты.