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Новости / Общество

В регионе впервые создана оперативная антибраконьерская группа

Сегодня, 10:06 | Просмотров: 126 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кировской области продолжается борьба с браконьерами. В этом году усилена контрольно-надзорная деятельность управления охраны и использования животного мира. Результатом стало увеличение числа выявленных нарушений в сфере охоты: за 11 месяцев - свыше четырехсот нарушений, возбуждено 41 уголовное дело, вынесено несколько обвинительных приговоров.

26 ноября во время рейда в охотугодьях Шабалинского района был выявлен факт незаконного отстрела лося. И лишь благодаря отважности и настойчивости охотинспекторов, а также быстрому реагированию сотрудников полиции, уйти нарушителю не удалось.

В регионе впервые создана оперативная антибраконьерская группаДМИТРИЙ АНИСИМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При ожидании группы водитель попытался скрыться и совершил наезд на инспектора и начальника охотничье-производственного участка "Кировохоты"».

Всего с начала года выявлено 405 нарушений в сфере охоты, и это уже на 100 больше, чем за весь прошлый год. Одним из главных объектов незаконной охоты является лось.

В регионе впервые создана оперативная антибраконьерская группаЕВГЕНИЙ ВОЛКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "КИРОВОХОТА":
«Столько их в этом году побили, мы только следы их уже видим, а еще ведь браконьеры прячут, так, в июле в открытую, в Даровском районе, вообще бессовестная охота, поймали, не застали на лосе, но вот он свежий еще, кровь, хороший бык, на площадках подкормочных на наших был убит».

Только в этом году возбуждено 41 уголовное дело по статье "Незаконная охота". Преступления были совершены в 18 районах области. Вынесено несколько обвинительных приговоров.

В регионе впервые создана оперативная антибраконьерская группаСЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Житель Унинского района за незаконный отстрел лося, тем самым он причинил ущерб в 200 тысяч рублей, приговорен к 130 часам обязательных работ, есть пример по Мурашинскому району, когда два жителя этого района также отстрелили лося, один из них приговорен к одному году ограничения свободы, другой - к обязательным работам 160 часов».

Однако, специалисты считают, что наказание за незаконную охоту необходимо ужесточить. И первые результаты уже есть – значительное количество выявленных нарушений теперь заканчивается уголовными делами. А это позволяет системно реализовывать принцип неотвратимости наказания в сфере охоты.

ЕВГЕНИЙ ВОЛКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "КИРОВОХОТА":
«Животные - национальное достояние государства, всех нас с вами, государство должно их защищать, мы поможем, поможем своим опытом, подскажем, где их искать, как ловить этих браконьеров».

Правительство ведет активную работу по развитию производственного охотничьего контроля. Так, по инициативе вице-губернатора Максима Кочеткова впервые создана оперативная антибраконьерская группа, для которой было закуплено материально-техническое оснащение.

ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Приобрели им ноутбук, в котором имеются все базы данных по охотникам, по выданным разрешениям, по охотбилетам, карты местности, портативный принтер, чтобы они прямо в угодьях могли составить протокол и распечатать его нарушителю, помимо этого, у них имеются радиостанции, видеорегистраторы, фотоловушки, бинокли и прочие технические средства, которые позволяют им более эффективно работать».

В этом году между министерством охраны окружающей среды Кировской области, региональной Росгвардией и областным УМВД подписано соглашение о сотрудничестве в сфере охраны животного мира. И совместные мероприятия уже приносят свои результаты.


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