Кировчане пообщались с исполнителями главных ролей фильма «Легенда о Коловрате»
Сегодня, 10:14 | Просмотров: 124 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Первый российский фильм, который был полностью снят в технологии хромакея, покоряет и захватывает с первых минут. И не только зрелищностью. Авторы назвали «легенду» историческим «фэнтези», картина изначально не задумывалась как исторически точная реконструкция.
АЛЕКСАНДР ЦОЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ХАНА БАТЫЯ:
«Это возможность прожить красивую историю о любви, о вере, о дружбе. И позволить пережить себе то, что не можем прожить в обычной нашей жизни».
Фильм погружает нас в 13 век. Русь вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды. Зритель вместе с главным героем переживет историю рязанского воина, который бросает вызов во имя Родины и любви.
ИЛЬЯ МАЛАКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ РОЛИ ЕВПАТИЯ КОЛОВРАТА:
«Это мой земляк и мне в процессе съемок, так всё в момент съемок было достаточно, ну, внутренняя напряженность всё равно была, потому что такая ответственность, такой процесс, но я как-то себя успокаивал мыслью, что я имею право рассказать эту историю, потому что это моя земля, мои люди, моя Родина».
Его отвага поразит даже Батыя, а имя навсегда останется в памяти народа.
АЛЕКСАНДР ЦОЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ХАНА БАТЫЯ:
«Он увидел талант, веру, вот эту мощь внутри этого героя и это оценил. Это одна из важных линий, которая прослеживается в фильме».
На премьерном "звёздном" показе уникальная возможность - не только лично пообщаться с актёрами, но и самим примерить на себя образ богатыря того времени. После просмотра киноленты кировчане не скрывают своих эмоций.
- Отлично, просто хорошо, поставлено очень хорошо и интересно всё. С удовольствием сходили.
- Я привёл всех своих детей, своих сыновей, вот они идут и нам будет вечером, о чем поговорить с ними.
- Ну, мы когда в 6 классе проходили - все смеялись, а сейчас я понял насколько этот человек велик.
- Он дает определенные мысли и после него, после его просмотра, когда выходишь, то начинаешь соображать.
Подвиг, ставший легендой. История, сохранившаяся в веках, которая, не только освежит в памяти события далекого времени, но и подарит массу ярких впечатлений любителям героического кинематографа. Это "Легенда о Коловрате".
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