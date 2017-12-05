Кировчане пообщались с исполнителями главных ролей фильма «Легенда о Коловрате»

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В российских кинотеатрах вышел в прокат кинофильм «Легенда о Коловрате». Кировчанам на премьерном показе удалось пообщаться с исполнителями главных ролей.Первый российский фильм, который был полностью снят в технологии хромакея, покоряет и захватывает с первых минут. И не только зрелищностью. Авторы назвали «легенду» историческим «фэнтези», картина изначально не задумывалась как исторически точная реконструкция.Фильм погружает нас в 13 век. Русь вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды. Зритель вместе с главным героем переживет историю рязанского воина, который бросает вызов во имя Родины и любви.Его отвага поразит даже Батыя, а имя навсегда останется в памяти народа.На премьерном "звёздном" показе уникальная возможность - не только лично пообщаться с актёрами, но и самим примерить на себя образ богатыря того времени. После просмотра киноленты кировчане не скрывают своих эмоций.Подвиг, ставший легендой. История, сохранившаяся в веках, которая, не только освежит в памяти события далекого времени, но и подарит массу ярких впечатлений любителям героического кинематографа. Это "Легенда о Коловрате".